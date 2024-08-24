Евросоюз рассматривает отправку военных инструкторов в Украину – Welt

Военные НАТО (Фото: Daniel Reinhardt/EPA)

Европейский Союз продолжает анализировать возможность отправки военных инструкторов в Украину. Об этом сообщило немецкое издание Welt со ссылкой на конфиденциальный отчет, в котором анализируются положительные и негативные последствия такого решения, а также возможная реакция со стороны Москвы.

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Собеседники издания рассказали, что правительство в Киеве в письме высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю от 31 мая требовал прислать инструкторов в Украину.

Министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели. Эта тема также будет обсуждаться во вторник на встрече ответственных послов ЕС в так называемом Комитете по политике и безопасности (PSC). Окончательное решение должно быть принято не позже ноября, рассказали собеседники Welt.

В середине ноября мандат нынешней Европейской тренировочной миссии для украинских военных, которая проходила исключительно на территории ЕС, должен быть продлен на два года. В связи с этим мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение на территории Украины.

Первые неформальные дебаты по этой теме уже состоялись в Брюсселе перед летними каникулами в июле. На них Франция выступила, чтобы Европа выполнила требование Киева. Париж поддерживают страны Балтии, Польша, Дания и Швеция. Германия, в свою очередь, против обучения военных в Украине. Позицию Берлина разделяют Мальта, Австрия, Словения и Венгрия.

Основой для обсуждений на следующей неделе станет конфиденциальный документ Европейской службы внешних действий (EEAS) в Брюсселе. Он называется "Стратегический обзор Тренировочной миссии ЕС в Украине". В документе, с которым ознакомились журналисты, говорится, что в результате мобилизации в Украине будет создано 10 новых пехотных бригад.

В отчете отмечается, что нынешняя подготовка украинских новобранцев, которая проходит на территории ЕС, в основном базируется на западных стандартах мирного времени и оторвана от реалий войны в Украине. Поэтому солдатам часто приходилось переучиваться уже в бою. Кроме того, в нынешних условиях обучение в Европе занимает много времени. Отправка инструкторов в Украину приблизит обучение к реалиям и сэкономит время на логистику.

Однако при обучении на украинской территории общая угроза для инструкторов из ЕС является "критической", утверждают авторы отчета.

"Тот факт, что Россия может дотянуться до любой части Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников, приведет к самому высокому уровню угрозы для военного персонала ЕС", – говорится в документе.

Солдаты ЕС "могут быть восприняты Россией как активные участники конфликта и, следовательно, вызвать непредсказуемые реакции". Это также включает в себя атаки беспилотников и ракет из Азовского моря, России и Беларуси, а также взрывы гранат, диверсии и кибератаки.

27 мая главком ВСУ заявил, что подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Однако впоследствии вышло разъяснение от Минобороны Франции: речь шла о продолжающейся работе. Макрон назвал заявление Сырского "досадным и несогласованным".

9 июня издание Welt писало, что Франция хочет создать коалицию инструкторов для Украины, но есть противодействие от других стран.

17 июня министр обороны Канады Блэр заявил, что Оттава пока не планирует направлять в Украину своих военных инструкторов.

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