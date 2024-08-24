Євросоюз розглядає відправлення військових інструкторів до України – Welt

Військові НАТО (Фото: Daniel Reinhardt/EPA)

Європейський Союз продовжує аналізувати можливість відправлення військових інструкторів до України. Про це повідомило німецьке видання Welt із посиланням на конфіденційний звіт, у якому аналізуються позитивні та негативні наслідки такого рішення, а також можлива реакція з боку Москви.

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Співрозмовники видання розповіли, що уряд у Києві у листі до високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля від 31 травня вимагав надіслати інструкторів до України.

Міністри закордонних справ і міністри оборони країн ЄС вперше обговорять це питання в середині наступного тижня. Ця тема також буде обговорюватись у вівторок на зустрічі відповідальних послів ЄС у так званому Комітеті з політики та безпеки (PSC). Остаточне рішення має бути ухвалене не пізніше листопада, розповіли співрозмовники Welt.

У середині листопада мандат нинішньої Європейської тренувальної місії для українських військових, яка досі проходила виключно на території ЄС, має бути продовжений на два роки. З цієї нагоди мандат може бути розширений, щоб надалі включити навчання на території України.

Перші неформальні дебати на цю тему вже відбулися в Брюсселі перед літніми канікулами у липні. На них Франція виступила, щоб Європа виконала вимогу Києва. Париж підтримують країни Балтії, Польща, Данія та Швеція. Німеччина, своєю чергою, проти навчання військових в Україні. Позицію Берліна поділяють Мальта, Австрія, Словенія та Угорщина.

Основою для обговорень наступного тижня стане конфіденційний документ Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) у Брюсселі. Він має назву "Стратегічний огляд Тренувальної місії ЄС в Україні". У документі, з яким ознайомились журналісти, йдеться, що в результаті мобілізації в Україні буде створено 10 нових піхотних бригад.

У звіті зазначається, що нинішня підготовка українських новобранців, яка проходить на території ЄС, переважно базується на західних стандартах мирного часу і є відірваною від реалій війни в Україні. Тому солдатам часто доводилося перенавчатися вже в бою. Крім того, за нинішніх умов навчання в Європі забирає багато часу. Тож відправлення інструкторів в Україну наблизить навчання до реалій та заощадить час на логістику.

Однак під час навчання на українській території загальна загроза для інструкторів з ЄС є "критичною", стверджують автори звіту.

"Той факт, що Росія може дотягнутися до будь-якої частини України за допомогою балістичних ракет і безпілотників, призведе до найвищого рівня загрози для військового персоналу ЄС", – йдеться у документі.

Солдати ЄС "можуть бути сприйняті Росією як активні учасники конфлікту і, отже, викликати непередбачувані реакції". Це передбачає атаки безпілотників і ракет з Азовського моря, Росії та Білорусі, а також вибухи гранат, диверсії та кібератаки.

27 травня головком ЗСУ заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам з Франції "відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Однак згодом вийшло роз'яснення від Міноборони Франції: йшлося про роботу, що триває. Макрон назвав заяву Сирського "прикрою та неузгодженою".

9 червня видання Welt писало, що Франція хоче створити коаліцію інструкторів для України, але є протидія від інших країн.

17 червня міністр оборони Канади Блер заявив, що Оттава поки не планує спрямовувати до України своїх військових інструкторів.

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