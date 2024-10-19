В Украине увеличат срок военной подготовки: детали пилотного проекта

Фото: Евгения Мазур/LIGA.net

В Украине стартовал пилотный проект, предусматривающий увеличение сроков военной подготовки до полутора месяцев. Об этом на брифинге по поводу изменений в организации боевой подготовки в Вооруженных Силах Украины рассказал заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Межевикин, передает корреспондент LIGA.net с мероприятия.

По его словам, к проекту привлечены около 500 военнослужащих. Он реализуется на базе четырех ключевых учебных центров.

Кроме этого, уже обновлена программа военной подготовки. Она предполагает изучение основ БпЛА, окопных средств радиоэлектронной борьбы, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания.

Межевикин отметил, что увеличение сроков обучения внедряется в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", инициированной главнокомандующим ВСУ генералом Александром Сырским.

По завершении пилотного проекта будут проанализированы результаты подготовки с учетом сроков обучения продолжительностью в один и полтора месяца, после чего будут предоставлены предложения по дальнейшему усовершенствованию программы.