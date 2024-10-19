Умєров: 12% чоловіків вступають у ЗСУ добровільно, показники мобілізації зросли у 2,5 раза
Завдяки новій системі комплектування 12% українських чоловіків, які доєднуються до лав Збройних Сил України, роблять це добровільно. Про це в коментарі республіканському телеканалу Fox News заявив міністр оборони Рустем Умєров.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники у 2,5 раза. 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування", – сказав він.
За словами Умєрова, закон про мобілізацію мав зробити процес призову "більш ефективним і прозорим". Міністр вважає, що "хороші показники" мобілізації свідчать про готовність українців захищати свою країну зі зброєю в руках.
- У вересні Міноборони анонсувало, що сервіс рекрутингу у мобільному застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Резерв+" стане доступний у жовтні.
- У Міноборони заявляли, що у середньому щомісяця в Україні до армії рекрутують понад 6000 людей.