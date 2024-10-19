Умєров: 12% чоловіків вступають у ЗСУ добровільно, показники мобілізації зросли у 2,5 раза

Глава Міноборони заявив, що "хороші показники" мобілізації свідчать про готовність українців захищати свою країну зі зброєю в руках

Рустем Умєров (Фото: Конгрес США)

Завдяки новій системі комплектування 12% українських чоловіків, які доєднуються до лав Збройних Сил України, роблять це добровільно. Про це в коментарі республіканському телеканалу Fox News заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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"З моменту ухвалення закону про мобілізацію цієї весни ми збільшили мобілізаційні показники у 2,5 раза. 12% військовослужбовців тепер добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі комплектування", – сказав він.

За словами Умєрова, закон про мобілізацію мав зробити процес призову "більш ефективним і прозорим". Міністр вважає, що "хороші показники" мобілізації свідчать про готовність українців захищати свою країну зі зброєю в руках.