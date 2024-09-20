Міноборони: Щомісячно по країні до армії рекрутується близько 6500 добровольців

В регіонах України діють близько 40 центрів рекрутингу до армії

Відкриття центру в Черкасах (Фото: Міноборони)

У середньому щомісячно в Україні до армії рекрутується понад 6000 людей. Про це під час відкриття рекрутингового центру в Черкасах повідомив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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"Показники рекрутингу в Сили оборони зростають з місяця в місяць. У середньому щомісячно по країні рекрутується 6500 добровольців. Саме люди є основою Сил оборони, і центр надає можливість стати до їх лав. Наші рекрутери готові надавати консультації та допомагати кожному знайти своє місце в армії", – наголосив Бежевець.

Новий центр рекрутингу в Черкасах став 38-м в Україні та другим в області. Отримати всю необхідну інформацію та рекрутуватися можна в приміщенні Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36.

Рекрутуватися можна в Збройні Сили України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші структури.

На сьогодні вже понад 17 000 громадян по всій Україні звернулися до мережі центрів, яку створило Міноборони у співпраці з регіональними органами державної влади та місцевого самоврядування.

У червні Міноборони повідомило: до рекрутингових центрів уже звернулись понад 7000 українців, і для 40% із них шукають вакансії в українській армії.

Того ж місяця стартувала рекрутингова кампанія до підрозділів Головного управління розвідки "Став плюс".

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