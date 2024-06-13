Стартував рекрутинг до ГУР: які вимоги до кандидатів і що пропонують
В Україні стартувала рекрутингова кампанія до підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони "Став плюс". Про початок рекрутингу оголосив представник ГУР Андрій Юсов, передає кореспондентка LIGA.net.
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Кандидати з необхідним переліком знань, навичок та досвіду мають реальну можливість стати працівником ГУР, наголосив Юсов.
Представники спецслужби виокремили низку стандартів, яким має відповідати потенційний кандидат на проходження служби в українській розвідці.
За словами представників відомства, якщо йдеться про підрозділи активної дії, серед пріоритетів є: хороша фізична форма, витривалість, вміння орієнтуватися у стресових ситуаціях, а вік може становити від 18 до 40 років.
Представник одного з підрозділів активних дій розвідки пояснив, що зі свого боку відомство пропонує рекрутам постійний розвиток, службу на умовах мобілізації або за контрактом, навчання, підготовку за власними стандартами, а також – забезпечення найкращою амуніцією і сучасними зразками озброєння.
Також обіцяють якісне медичне обслуговування та грошове забезпечення від 70 000 гривень.
У розвідці наголосили – також шукають технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть ще ефективніше нищити ворога.
"Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах безпілотників різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", – заявив представник відповідного підрозділу.
Потенційний кандидат має заповнити анкету, яку можна знайти на офіційному сайті ГУР в розділі "Кар'єра" та у розділі "військові вакансії" на рекрутинговій платформі Lobby-X.
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