Стартував рекрутинг до ГУР: які вимоги до кандидатів і що пропонують

13 червня в Києві стартувала публічна рекрутингова кампанія до складу підрозділів ГУР. Що про неї відомо

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

В Україні стартувала рекрутингова кампанія до підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони "Став плюс". Про початок рекрутингу оголосив представник ГУР Андрій Юсов, передає кореспондентка LIGA.net.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Кандидати з необхідним переліком знань, навичок та досвіду мають реальну можливість стати працівником ГУР, наголосив Юсов.

Представники спецслужби виокремили низку стандартів, яким має відповідати потенційний кандидат на проходження служби в українській розвідці.

За словами представників відомства, якщо йдеться про підрозділи активної дії, серед пріоритетів є: хороша фізична форма, витривалість, вміння орієнтуватися у стресових ситуаціях, а вік може становити від 18 до 40 років.

Представник одного з підрозділів активних дій розвідки пояснив, що зі свого боку відомство пропонує рекрутам постійний розвиток, службу на умовах мобілізації або за контрактом, навчання, підготовку за власними стандартами, а також – забезпечення найкращою амуніцією і сучасними зразками озброєння.

Також обіцяють якісне медичне обслуговування та грошове забезпечення від 70 000 гривень.

У розвідці наголосили – також шукають технічних спеціалістів, чиї знання допоможуть ще ефективніше нищити ворога.

"Ми дуже зацікавлені у спеціалістах технічних галузей. А також в операторах безпілотників різного типу – як таких, що вже є на озброєнні, так і новітніх зразків", – заявив представник відповідного підрозділу.

Потенційний кандидат має заповнити анкету, яку можна знайти на офіційному сайті ГУР в розділі "Кар'єра" та у розділі "військові вакансії" на рекрутинговій платформі Lobby-X.

У травні уповноважений Міноборони з рекрутингу Бежевець розповів, що спостерігається збільшення кількості звернень до рекрутингових центрів.

11 червня Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у ЗСУ – там пропонується низка посад.

12 червня Бежевець розповів, що до рекрутингових центрів вже звернулись понад 7000 українців, і для до 40% із них шукають вакансії в українській армії.

Читайте також: Співвідношення добровольців та мобілізованих у ЗСУ становить 1:3 – Міноборони