Українці стали більше звертатися до рекрутингових центрів – Міноборони

З 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію – у Міноборони припускають, що саме на тлі цього стало більше звернень до центрів рекрутингу

Центр рекрутингу у Сумах (Фото - Міноборони)

Останнім часом спостерігається збільшення кількості звернень до рекрутингових центрів – не виключено, що це відбувається на тлі набуття чинності з 18 травня нового закону про мобілізацію. Про це в ефірі телемарафону розповів уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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Коментуючи відкриття 21-го центру рекрутингу української армії у Сумській області, він наголосив, що мережа активно розростається і наразі спостерігається збільшення потоку осіб, які звертаються до центрів.

За його словами, за останній тиждень було понад 1000 звернень, а загалом – вже більш як 5000.

"Відповідно, динаміка наростає, вона збільшується щодня, і ми допускаємо, що це не в останню чергу і через зміни до чинного законодавства", – сказав Бежевець.

З 18 травня усі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАПи або електронний кабінет.

З цього ж дня також запрацює мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, де можна буде оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

З 18 травня ТЦК матимуть право на перевірку військово-облікових документів військовозобов'язаних, а районні військкомати зможуть перевіряти підстави для надання відстрочення.

Довідка про відсутність або наявність судимості не потрібна для взяття на військовий облік – це фейк, розповсюджений у соцмережах.

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