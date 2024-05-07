Представник Міноборони назвав посади в армії, на які першочергово потрібні люди

Олексій Бежевець зазначив, що в армії велика кількість вакансій, пов'язаних з логістикою, ремонтом і обслуговуванням

Фото: Міністерство оборони

Потребу в нових військовослужбовцях різних спеціальностей мають, в першу чергу, частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні агресора. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець.

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За його словами, йдеться про такі посади, як водії, механіки, стрільці, оператори всіх видів озброєння, обслуга артилеристів, оператори безпілотників і медики.

"Окремий шлях зараз для медиків створений, щоб людина, яка має хоча б базову медичну освіту, могла в армію зайти саме на посаду, що передбачає медичну допомогу", – зазначив Бежевець.

Також, за його словами, є велика кількість вакансій в армії, які пов’язані з логістикою, обслуговуванням і ремонтом. Окрім цього, є вакансії на штабні посади.

Загалом, як зазначив Бежевець, у центрах рекрутингу зараз понад 2000 вакансій. Ще 10 000 різних вакансій розміщені онлайн безпосередньо військовими частинами.

"Це те поле вакансій, з якого може підбиратися людиною те, що її цікавить. З цих понад 10 000 вакансій можна підібрати різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини", – наголосив уповноважений Міноборони з рекрутингу.

Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).

19 березня в Запоріжжі відкрили другий в Україні центр рекрутингу до української армії.

20 березня у Дніпрі відкрився перший в області й один з найбільших у країні центрів рекрутингу ЗСУ.

22 березня відбулося відкриття центру рекрутингу в Полтаві.

28 березня Бежевець повідомив, що деякі люди, які зверталися до центрів рекрутингу, вже служать.

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