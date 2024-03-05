Мобілізація буде основним способом комплектації армії, рекрутинг не вирішить проблеми — ТЦК

Істомін заявив, що мобілізація не провалена, а новий закон потрібен для покращення якісних показників

Військкомат (Фото: Віталій Дячук)

Мобілізація до Сил оборони залишиться основним способом поповнення підрозділів, оскільки один рекрутинг не вирішить проблему набору людей до армії. Про це повідомив представник Полтавського обласного територіального центру комплектування (військкомату) Роман Істомін в інтерв'ю Телеграфу.

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За його словами, мобілізація могла б проходити краще, але критичного зниження кількості призваних громадян в області не спостерігається.

Він зазначив, що Полтавська область на рівні з іншими виконує поставлені завдання, а новий законопроєкт про мобілізацію потрібен для покращення якісних показників та зняття напруження в суспільстві.

Істомін заявив, що рекрутинг – це відбір кандидатів на службу за контрактом серед людей з мотивацією, які чітко знають, чого вони хочуть.

Військовий наголосив, що контракт є прерогативою мирного часу, але під час війни не можна закрити потреби контрактниками.

"Зараз служба по мобілізації та контракту йде паралельно, тому що такі виклики сучасності. У результаті в одному підрозділі служать і мобілізовані і рекрутовані. Різниці щодо вимог до них від командира немає. Вони всі – захисники України", — резюмував він.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді хочуть ухвалити законопроєкт, який передбачатиме премії для військовослужбовців за знищення російської техніки.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися зважаючи на відповідні правки.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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