Мобілізація. Цивільним треба визнати, що в них більше немає часу сидіти вдома — Міноборони

Бежевець заявив, що якщо росіян не буде кому зупинити, то вони можуть "підійти набагато ближче"

Олексій Бежевець (Фото: АрміяInform)

Військовозобов'язаним українцям варто визнати, що у них більше немає часу сидіти вдома. Про це заявив радник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі The Washington Post.

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За його словами, цілком можливо, що росіяни "дуже скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх не буде кому зупинити".

"Якщо, крім відсутності боєприпасів, озброєння, снарядів і так далі, у нас буде брак особового складу, це трагедія", – сказав Бежевець.

Раніше стало відомо, що у Верховній Раді хочуть ухвалити законопроєкт, який передбачатиме премії для військовослужбовців за знищення російської техніки.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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