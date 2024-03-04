Мобілізація. Цивільним треба визнати, що в них більше немає часу сидіти вдома — Міноборони
Військовозобов'язаним українцям варто визнати, що у них більше немає часу сидіти вдома. Про це заявив радник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у коментарі The Washington Post.
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За його словами, цілком можливо, що росіяни "дуже скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх не буде кому зупинити".
"Якщо, крім відсутності боєприпасів, озброєння, снарядів і так далі, у нас буде брак особового складу, це трагедія", – сказав Бежевець.
Раніше стало відомо, що у Верховній Раді хочуть ухвалити законопроєкт, який передбачатиме премії для військовослужбовців за знищення російської техніки.
- Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.
- 7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.
- 27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.
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