Мобилизация. Гражданским нужно признать, что больше нет времени сидеть дома — Минобороны

Бежевец заявил, что если россиян будет некому остановить, то они могут "подойти гораздо ближе"

Алексей Бежевец (Фото: АрміяInform)

Военнообязанным украинцам стоит признать, что у них "больше нет времени сидеть дома". Об этом заявил советник Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в комментарии The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, вполне возможно, что россияне "очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить".

"Если помимо отсутствия боеприпасов, вооружения, снарядов и так далее, у нас будет нехватка личного состава, это трагедия", — сказал Бежевец.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде хотят принять законопроект, который будет предусматривать премии для военнослужащих за уничтожение российской техники.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих правок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении.

27 февраля глава Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

Читайте также: Мобилизация. В законопроект внесли более 4000 правок, второе чтение может быть в марте