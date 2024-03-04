Бойцам ВСУ хотят платить премии за уничтоженную технику России: в Раде назвали расценки

Костенко заявил, что ВСУ и Минобороны поддерживают законопроект о доплатах и льготах для военных

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

В Верховной Раде хотят принять законопроект, который будет предусматривать премии для военнослужащих за уничтожение российской техники, его поддерживает Министерство обороны и военное командование. Об этом сообщил секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко в комментарии Укринформу.

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По его словам, документом предлагается установление выплат за уничтожение или захват вражеской техники.

Установлены следующие расценки:

— Танк — 200-370 000 грн;

— Самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня — 200-370 000 грн;

— Боевая машина десанта или пехоты, бронетранспортер, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 000 грн;

— Другие бронированные автомобили или грузовики — 10-30 000 грн;

— Зенитно-ракетный комплекс — 200-370 000 грн;

— Радиолокационные системы средств противовоздушной обороны — 200-370 000 грн;

— Средство контрбатарейной борьбы — 30-150 000 грн;

— Средство радиоэлектронной борьбы — 30-150 000 грн;

— Беспилотник-разведчик или ударный БПЛА — 30-100 000 грн;

— Крылатая и баллистическая ракета — 100 000 грн;

— Самолет — 500 000 грн;

— Военный вертолет — 300 000 грн;

— Комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 000 грн;

— Военный корабль — 300-500 000 грн;

— Средство радиоэлектронной разведки — 30-100 000 грн.

Также планируется предусмотреть одноразовую выплату военным, которые заключили или продлили контракт в Силах обороны после начала большой войны на срок не менее трех лет или до окончания военного положения: 120 000 грн солдатам, 160 000 грн сержантам и старшинам и 200 000 грн офицерам.

Одновременно для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, предлагается установить ежемесячную выплату в 10 000 гривен.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих правок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении.

27 февраля глава Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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