Бійцям ЗСУ хочуть платити премії за знищену техніку Росії: у Раді назвали розцінки — список

Костенко заявив, що ЗСУ та Міноборони підтримують законопроєкт про доплати та пільги для військових

Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

У Верховній Раді хочуть ухвалити законопроект, який передбачатиме премії для військовослужбовців за знищення російської техніки, його підтримує Міністерство оборони та військове командування. Про це повідомив секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко у коментарі Укрінформу.

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За його словами, документом пропонується встановлення виплат за знищення чи захоплення ворожої техніки.

Встановлено такі розцінки:

- Танк – 200-370 000 грн;

- Самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – 200-370 000 грн;

- Бойова машина десанту або піхоти, бронетранспортер, командно-штабна машина, артилерійська система – 30-100 000 грн;

- Інші броньовані автомобілі або вантажівки – 10-30 000 грн;

- Зенітно-ракетний комплекс – 200-370 000 грн;

- Радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – 200-370 000 грн;

- Засіб контрбатарейної боротьби – 30-150 000 грн;

- Засіб радіоелектронної боротьби – 30-150 000 грн;

- Безпілотник-розвідник або ударний БПЛА – 30-100 000 грн;

- Крилата та балістична ракета – 100 000 грн;

- Літак – 500 000 грн;

- Військовий вертоліт – 300 000 грн;

- Комплекс далекого візуального спостереження – 30 000 грн;

- Військовий корабель – 300-500 000 грн;

- Засіб радіоелектронної розвідки – 30-100 000 грн.

Також планується передбачити одноразову виплату військовим, які уклали або продовжили контракт у Силах оборони після початку великої війни на строк не менше трьох років або до закінчення воєнного стану: 120 000 грн солдатам, 160 000 грн сержантам та старшинам та 200 000 грн офіцерам.

Одночасно для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами чи станом здоров'я, але виявив бажання продовжити служити, пропонується встановити щомісячну виплату 10 000 гривень.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

7 лютого Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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