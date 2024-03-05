Мобилизация будет основным способом комплектации армии, рекрутинг не решит проблемы — ТЦК

Истомин заявил, что мобилизация не провалена, а новый закон нужен для улучшения качественных показателей

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

Мобилизация в Силы обороны останется основным способом пополнения подразделений, так как один рекрутинг не решит проблему набора людей в армию. Об этом сообщил представитель Полтавского областного территориального центра комплектования (военкомата) Роман Истомин в интервью Телеграфу.

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По его словам, мобилизация могла бы проходить лучше, но критического снижения количества призванных граждан в области не наблюдается.

Он отметил, что Полтавская область на уровне с другими выполняет поставленные задачи, а новый законопроект о мобилизации нужен для улучшения качественных показателей и снятия напряжения в обществе.

Истомин заявил, что рекрутинг — это отбор кандидатов на службу по контракту, среди людей с мотивацией, которые четко знают, чего они хотят.

Военный подчеркнул, что контракт является прерогативой мирного времени, но во время войны нельзя закрыть нужды контрактниками.

"Сейчас служба по мобилизации и контракту идут параллельно, потому что такие вызовы современности. В результате в одном подразделении служат и мобилизованные, и рекрутированные. Разницы в плане требований к ним от командира нет. Они все – защитники Украины", — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде хотят принять законопроект, который будет предусматривать премии для военнослужащих за уничтожение российской техники.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих правок.

7 февраля Рада поддержала правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении.

27 февраля глава Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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