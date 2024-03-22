"Сотні вакансій для жінок і чоловіків". У Полтаві відкрився центр рекрутингу ЗСУ – фото
Рекрутинговий центр в Полтаві (Фото: Міноборони)

У Полтаві на базі Центру надання адміністративних послуг відкрився центр рекрутингу до української армії, він став четвертим в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Як розповів уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, у центрі вже доступні сотні вакансій у військових частинах оперативного командування "Схід", Національної гвардії та територіальної оборони.

Є вакансії операторів дронів, водіїв, спеціалістів з ремонту техніки та медиків.

"Сотні вакансій для жінок і чоловіків". У Полтаві відкрився центр рекрутингу ЗСУ – фото
Міністерство оборони

За словами Бежевця, мінімальна заробітна плата на посадах становить 20 000 грн, також виплачується додаткова винагорода залежно від місця служби.

"Сотні вакансій для жінок і чоловіків". У Полтаві відкрився центр рекрутингу ЗСУ – фото
Міністерство оборони

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін заявив, що кожен, хто прийде в центр рекрутингу, буде оформлений саме в ту бригаду і на ту посаду, яку він забажає. Очільник ОВА наголосив, що цей процес обласна влада контролюватиме разом з Міноборони та Генштабом ЗСУ.

"Сотні вакансій для жінок і чоловіків". У Полтаві відкрився центр рекрутингу ЗСУ – фото
Міністерство оборони

Центр рекрутингу працює на базі ЦНАПу за адресою: вул. Соборності, 45а.

"Сотні вакансій для жінок і чоловіків". У Полтаві відкрився центр рекрутингу ЗСУ – фото
Міністерство оборони

Ознайомитися з переліком доступних вакансій можна на порталі тут.

  • Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).
  • 19 березня у Запоріжжі відкрили другий в Україні центр рекрутингу до української армії.
  • 20 березня у Дніпрі відкрився перший в області та один з найбільших в країні центрів рекрутингу ЗСУ.

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