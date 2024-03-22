"Сотні вакансій для жінок і чоловіків". У Полтаві відкрився центр рекрутингу ЗСУ – фото

Раніше центри рекрутингу запрацювали у Львові, Запоріжжі та Дніпрі

Рекрутинговий центр в Полтаві (Фото: Міноборони)

У Полтаві на базі Центру надання адміністративних послуг відкрився центр рекрутингу до української армії, він став четвертим в Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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Як розповів уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, у центрі вже доступні сотні вакансій у військових частинах оперативного командування "Схід", Національної гвардії та територіальної оборони.

Є вакансії операторів дронів, водіїв, спеціалістів з ремонту техніки та медиків.

Міністерство оборони

За словами Бежевця, мінімальна заробітна плата на посадах становить 20 000 грн, також виплачується додаткова винагорода залежно від місця служби.

Міністерство оборони

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін заявив, що кожен, хто прийде в центр рекрутингу, буде оформлений саме в ту бригаду і на ту посаду, яку він забажає. Очільник ОВА наголосив, що цей процес обласна влада контролюватиме разом з Міноборони та Генштабом ЗСУ.

Міністерство оборони

Центр рекрутингу працює на базі ЦНАПу за адресою: вул. Соборності, 45а.

Міністерство оборони

Ознайомитися з переліком доступних вакансій можна на порталі тут.

Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).

19 березня у Запоріжжі відкрили другий в Україні центр рекрутингу до української армії.

20 березня у Дніпрі відкрився перший в області та один з найбільших в країні центрів рекрутингу ЗСУ.

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