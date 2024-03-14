Фахівець з рекрутингу: Люди хочуть служити у Львові, але вони потрібні в зоні бойових дій
Люди, які приходять до центру рекрутингу у Львові, загалом виявляють бажання служити на місці, проте такої кількості тилових посад немає. Про це в коментарі LIGA.net повідомила фахівець з питань рекрутингу в обласному центрі Галина Пісковська.
"Здебільшого люди хочуть служити у Львові та області. Але це важко реалізувати, тому що тилових посад стільки немає. Пріоритетними для доукомплектування на сьогодні є частини, які знаходяться у зоні бойових дій. Кандидати хоча б хочуть, щоб пункт постійної дислокації був у Львові чи області", – розповіла вона.
За словами Пісковської, найчастіше люди шукають посади, які відповідали б умінням і навичкам з цивільного життя. Найпоширеніші запити – це оператор БпЛА та IT-армія.
За даними Львівської міської ради, за місяць до центру рекрутингу звернулося майже 300 осіб.
- Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).
- 13 лютого у Львівській міській раді розповіли, що у перший день його роботи прийшли шестеро осіб.
Читайте також: Мобілізація буде основним способом комплектації армії, рекрутинг не розв'яже проблеми — ТЦК