Специалист по рекрутингу: Люди хотят служить во Львове, но они нужны на передовой

По данным Львовского городского совета, за месяц в центр рекрутинга обратилось почти 300 человек

Центр рекрутинга во Львове (Фото: горсовет)

Люди, которые приходят в центр рекрутинга во Львове, в целом выражают желание служить на месте, однако такого количества тыловых должностей нет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила специалист по рекрутингу в областном центре Галина Писковская.

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"В основном люди хотят служить во Львове и области. Но это трудно реализовать, потому что тыловых должностей столько нет. Приоритетными для доукомплектования сегодня являются части, которые находятся в зоне боевых действий. Кандидаты хотят, чтобы пункт постоянной дислокации был во Львове или области", – рассказала она.

По словам Писковской, чаще всего люди ищут должности, которые соответствовали бы умениям и навыкам из гражданской жизни. Самые распространенные запросы – это оператор БпЛА и IT-армия.

По данным Львовского городского совета, за месяц в центр рекрутинга обратилось около 300 человек.

Первый в Украине рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг (ул. Костя Левицкого, 67).

13 февраля во Львовском городском совете рассказали, что в первый день его работы пришли шесть человек.

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