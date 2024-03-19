Другий в Україні. У Запоріжжі відкрився центр рекрутингу до армії

У лютому перший центр рекрутингу української армії запрацював у Львові

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Запоріжжі на базі Центру надання адміністративних послуг відкрили центр рекрутингу до української армії. Про це повідомили Укрінформ і уповноважений представник Мініоборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

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"Між мобілізацією та рекрутингом є велика різниця, бо для всіх представників військових частин є вкрай важливим саме якісний вмотивований склад, і людям вкрай важливо знати й розуміти, де вони будуть служити, в якій професії", – сказав на відкритті центру Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.

Бежевець розповів, що центр рекрутингу – це абсолютно цивільне середовище, куди людина може прийти й поставити всі запитання, які її цікавлять з приводу служби в українській армії.

"Прийшовши й поспілкувавшись з рекрутерами можна обрати собі вакансію, зрозуміти, де і за яким фахом можна знайти себе на захисті Батьківщини", – зазначив Бежевець.

Також він заявив, що в Україні планують створити цілу мережу рекрутингових центрів, зараз зусилля спрямовані на великі міста та обласні центри.

7 березня під час брифінгу Федоров розповів, що рекрутинговий центр у Запоріжжі – це пілотний проєкт Міноборони та обласної влади. Мета його створення – отримати вмотивованих військовослужбовців.

"Важливо розуміти, що рекрутинговий центр — це не про військкомат. Тут людині нададуть якісну консультацію та супровід, тут не вручатимуть повістки", – заявив Федоров.

Як зазначив очільник ОВА, створення центру пов’язане з численними запитами жителів Запоріжжя, які хочуть потрапити в конкретні військові частини та служити за певною спеціальністю.

"І цей запит ми задовольнили – 1 березня відкрито набір у три військові частини, які захищають країну безпосередньо на Запорізькій ділянці фронту", – сказав він.

Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).

13 лютого у Львівській міській раді розповіли, що у перший день його роботи прийшли шестеро осіб.

23 лютого Сирський та Умєров відвідали львівський центр рекрутингу.

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