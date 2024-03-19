Другий в Україні. У Запоріжжі відкрився центр рекрутингу до армії
У Запоріжжі на базі Центру надання адміністративних послуг відкрили центр рекрутингу до української армії. Про це повідомили Укрінформ і уповноважений представник Мініоборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.
"Між мобілізацією та рекрутингом є велика різниця, бо для всіх представників військових частин є вкрай важливим саме якісний вмотивований склад, і людям вкрай важливо знати й розуміти, де вони будуть служити, в якій професії", – сказав на відкритті центру Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.
Бежевець розповів, що центр рекрутингу – це абсолютно цивільне середовище, куди людина може прийти й поставити всі запитання, які її цікавлять з приводу служби в українській армії.
"Прийшовши й поспілкувавшись з рекрутерами можна обрати собі вакансію, зрозуміти, де і за яким фахом можна знайти себе на захисті Батьківщини", – зазначив Бежевець.
Також він заявив, що в Україні планують створити цілу мережу рекрутингових центрів, зараз зусилля спрямовані на великі міста та обласні центри.
7 березня під час брифінгу Федоров розповів, що рекрутинговий центр у Запоріжжі – це пілотний проєкт Міноборони та обласної влади. Мета його створення – отримати вмотивованих військовослужбовців.
"Важливо розуміти, що рекрутинговий центр — це не про військкомат. Тут людині нададуть якісну консультацію та супровід, тут не вручатимуть повістки", – заявив Федоров.
Як зазначив очільник ОВА, створення центру пов’язане з численними запитами жителів Запоріжжя, які хочуть потрапити в конкретні військові частини та служити за певною спеціальністю.
"І цей запит ми задовольнили – 1 березня відкрито набір у три військові частини, які захищають країну безпосередньо на Запорізькій ділянці фронту", – сказав він.
- Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).
- 13 лютого у Львівській міській раді розповіли, що у перший день його роботи прийшли шестеро осіб.
- 23 лютого Сирський та Умєров відвідали львівський центр рекрутингу.
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