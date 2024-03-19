Второй в Украине. В Запорожье открылся центр рекрутинга в армию

В феврале первый центр рекрутинга украинской армии заработал во Львове

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Запорожье на базе Центра предоставления административных услуг открыли центр рекрутинга в украинскую армию. Об этом сообщили Укринформ и уполномоченный представитель Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец в эфире телемарафона.

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"Между мобилизацией и рекрутингом есть большая разница, потому что для всех представителей воинских частей крайне важен именно качественный мотивированный состав, и людям крайне важно знать и понимать, где они будут служить, в какой профессии", – сказал Федоров на открытии центра.

Бежевец рассказал, что центр рекрутинга – это абсолютно гражданская среда, куда человек может прийти и задать все интересующие его вопросы по поводу службы в украинской армии.

"Придя и пообщавшись с рекрутерами можно выбрать себе вакансию, понять, где и по какой специальности можно найти себя в защите Родины", – отметил Бежевец.

Также он заявил, что в Украине планируется создать целую сеть рекрутинговых центров, сейчас усилия направлены на крупные города и областные центры.

7 марта во время брифинга Федоров рассказал, что рекрутинговый центр в Запорожье – это пилотный проект Минобороны и областных властей. Цель его создания – получить мотивированных военнослужащих.

"Важно понимать, что рекрутинговый центр – это не о военкомате. Здесь человеку предоставят качественную консультацию и сопровождение, здесь не будут вручать повестки", — заявил Федоров.

Как отметил глава ОВА, создание центра связано с многочисленными запросами жителей Запорожья, желающих попасть в конкретные воинские части и служить по определенной специальности.

"И этот запрос мы удовлетворили – 1 марта открыт набор в три воинские части, защищающие страну непосредственно на Запорожском участке фронта", – сказал он.

Первый в Украине рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг (ул. Костя Левицкого, 67).

13 февраля во Львовском городском совете рассказали, что в первый день его работы пришли шесть человек.

23 февраля Сырский и Умеров посетили львовский центр рекрутинга.

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