23 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетили рекрутинговый центр во Львове. Об этом сообщили на официальном сайте Минобороны.

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Как отметили в оборонном ведомстве, в этом центре можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в украинской армии, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию. Рекрутеры центра не являются военнослужащими и не имеют полномочий вручать повестки, их задача состоит в предоставлении консультаций и сопровождении будущего военного. Сейчас там работают пятеро рекрутеров, имеющих опыт службы в ВСУ и работы в IT-рекрутинге.

Открытие подобных центров запланировано также в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье и Полтаве, сообщили в Минобороны.

Как рассказал уполномоченный представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец в блиц-интервью для Military Media Center, речь идет именно о службе по контракту. Рекрутинг дает человеку возможность самостоятельно выбрать должность, а также часть, в которой он будет служить.

"Когда мы говорим о мобилизации, то это процесс комплектования с учетом предыдущего опыта человека. Однако человек не влияет ни на выбор должности, ни на выбор части", – сказал он.

Также спикер отметил, что у рекрутированных больше социальных льгот, чем у мобилизованных. Это возможность карьерного роста с учетом пожеланий военнослужащего, поступление в высшее военное учебное заведение, возможность прохождения службы по месту службы жены/мужа, денежная выплата за заключение первосрочного контракта, проживание вместе с семьей в общежитии, возможность получения государственного кредита для приобретения жилья, предоставление детям в первоочередном порядке мест в учебных заведениях и детских лагерях, дополнительные денежные вознаграждения.

Будущий военнослужащий может найти вакансии на четырех платформах: Lobby X, OLX, Work.ua и Robota.ua. Заявки формируют и публикуют воинские части. Человек через платформу подает заявку на интересующую его вакансию, после чего происходит разговор с представителями в/ч.

"Вы проходите собеседование с соответствующим уполномоченным офицером воинской части. Если вы подходите, то в/ч оформляет вам письмо-согласие, с которым вы обращаетесь в ТЦК, где происходит процесс оформления", – объяснил Бежевец.

По его словам, от подачи резюме до попадания человека в воинскую часть проходит минимум от одного до двух месяцев. Этот процесс предусматривает собеседование, оформление, медицинский осмотр, обучение и подготовку.

Первый в Украине рекрутинговый центр открылся 12 февраля во Львове в помещении Центра предоставления административных услуг (ул. Костя Левицкого, 67).

13 февраля во Львовском городском совете рассказали, что в первый день его работы пришли шесть человек.

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