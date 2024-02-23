23 лютого міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідали рекрутинговий центр у Львові. Про це повідомили на офіційному сайті Міноборони.

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Як зазначили в оборонному відомстві, у цьому центрі можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії в українській армії, поспілкуватися з представниками бригад та вибрати бажану професію. Рекрутери центру не є військовослужбовцями та не мають повноважень вручати повістки, їхнє завдання полягає у наданні консультацій та супроводі майбутнього військового. Зараз там працює п’ятеро рекрутерів, які мають досвід служби в ЗСУ та роботи в IT-рекрутингу.

Відкриття подібних центрів заплановане також в Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі й Полтаві, повідомили у Міноборони.

Як розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець у бліцінтерв’ю для Military Media Center, йдеться саме про службу за контрактом. Рекрутинг дає людині можливість самостійно вибрати посаду, а також частину, в якій вона служитиме.

"Коли ми говоримо про мобілізацію, то це процес комплектування з урахуванням попереднього досвіду людини. Проте людина не впливає ні на вибір посади, ні на вибір частини", – сказав він.

Також спікер зазначив, що у рекрутованих більше соціальних пільг, ніж у мобілізованих. Це можливість кар’єрного зростання з урахуванням побажань військовослужбовця, вступ до вищого військового навчального закладу, можливість проходження служби за місцем служби чоловіка/дружини, грошова виплата за укладення першострокового контракту, проживання разом з родиною у гуртожитку, можливість отримання державного кредиту для придбання житла, надання дітям у першочерговому порядку місць у закладах освіти та дитячих таборах, додаткові грошові винагороди.

Майбутній військовослужбовець може знайти вакансії на чотирьох платформах: Lobby X, OLX, Work.ua та Robota.ua. Заявки формують і публікують військові частини. Людина через платформу подає заявку на вакансію, яка її зацікавила, після чого відбувається розмова з представниками військової частини.

"Ви проходите співбесіду з відповідним уповноваженим офіцером військової частини. Якщо ви підходите, то в/ч оформлює вам лист-згоду, з яким ви звертаєтеся до ТЦК, де відбувається процес оформлення", – пояснив Бежевець.

За його словами, від подання резюме до потрапляння людини до військової частини проходить щонайменше від одного до двох місяців. Цей процес містить співбесіду, оформлення, медичний огляд, навчання та підготовку.

Перший в Україні рекрутинговий центр відкрився 12 лютого у Львові в приміщенні Центру надання адміністративних послуг (вул. Костя Левицького, 67).

13 лютого у Львівській міській раді розповіли, що у перший день його роботи прийшли шестеро осіб.

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