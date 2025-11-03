Луганець, який вирізав "Z" на чолі українського військовополоненого, отримав підозру від СБУ
Підозрюваний (Фото: ресурс окупантів)

В Україні заочно оголосили про підозру уродженцю Луганської області, який вирізав символ "Z" на чолі українського військовополоненого. Про це повідомила Служба безпеки України.

Підозру отримав Володимир Полуполтінних – командир створеного окупантами так званого шостого окремого мотострілецького козачого полку терористичної ЛНР, який входить до складу збройних формувань Південного військового округу Росії.

За даними СБУ, 10 червня 2022 року він дав наказ підлеглим на катування українських воїнів, які потрапили в полон під час боїв на східному фронті.

Правоохоронці стверджують, що Полуполтінних особисто брав участь у тортурах. Під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру "Z".

Підозрюваний – мешканець тимчасово окупованої частини території Луганської області, який у 2014 році приєднався до підконтрольних Росії незаконних збройних формувань. З початку повномасштабної війни він у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Офіс генерального прокурора уточнив, що українських оборонців катували на території тимчасово окупованого Первомайська. Одного полоненого били по голові, тулубу, принижували й залякували. Підозрюваний порізав йому обидва вуха, удаючи, що відрізає їх, а потім вирізав на лобі літеру "Z".

СБУ заочно повідомила Полуполтінних про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).

Його дії кваліфіковано як жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб. За це передбачено до 12 років тюрми.

Фото: СБУ
  • 22 жовтня 2025 року ГУР повідомило, що двоє українців та росіянин отримали підозри за те, що погрожували вбивством, катували та ґвалтували мешканку тимчасово окупованого Мелітополя.
  • Наприкінці жовтня Україна передала Литві окупанта, причетного до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.
