Україна передала Литві полоненого окупанта, причетного до катувань людей у Мелітополі

У Вільнюсі взяли під варту російського військового, який брав участь у знущанні з громадянина Литви у тимчасово окупованому Мелітополі

Руслан Кравченко (Фото: Facebook-акаунт генпрокурора)

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Україна передала до іноземної держави – Литви – російського загарбника для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці. Йдеться про старшого матроса військової поліції Збройних сил Росії, якого Сили оборони взяли в полон у Запорізькій області поблизу села Роботине у 2023 році.

За інформацією правоохоронців, він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

"Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом з іншими військовими свого підрозділу", – заявив Кравченко, уточнивши, що однією з його жертв був громадянин Литви.

У Литві йому висунуто підозру за статтями про воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі, порушення Женевських конвенцій. Окупанту загрожує довічне позбавлення волі.

Генпрокурор акцентував, що це стало можливим завдяки ефективній роботі Спільної слідчої групи "Справа України" та партнерству з литовцями.

"Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться", – сказав Кравченко.