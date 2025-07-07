Фінляндія співпрацювала з Україною, щоб неонацист Петровський отримав довічне – Офіс генпрокурора
Українські правоохоронці співпрацювали з фінськими колегами під час розслідування воєнних злочинів російського неонациста Яна Петровського, який отримав довічне у 2025 році. Про це у відповідь на запит LIGA.net розповіли в Офісі генерального прокурора (ОГП).
В Україні справу проти Петровського відкрили ще у 2017 році, процесуальне керівництво в ній здійснюють прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.
Стаття – створення терористичної групи чи терористичної організації. За цією кваліфікацією в Україні неонацист міг би максимально отримати 15 років тюрми з конфіскацією. Врешті-решт, у Фінляндії йому присудили довічне, в нашій країні за статтею про воєнні злочини йому могли присудити таке саме покарання.
Українське слідство встановило, що Петровський (позивний Славян) з квітня 2014 року по серпень 2015 року безпосередньо брав участь у незаконних збройних формуваннях підконтрольних терористичній ЛНР, а саме у так званій Диверсійно-штурмовій розвідувальній групі (ДШРГ) "Русич" групи швидкого реагування "Бетмен". Також, додає ОГП, він "із застосуванням вогнепальної зброї, вступав у безпосереднє бойове зіткнення" з українськими захисниками з батальйону "Айдар".
Широко "відомим" Петровський став якраз через фото, де він стоїть на фоні тіл полеглих українських бійців та спаленої техніки після засідки окупантів на колону "Айдару" під Луганськом у вересні 2014 року (світлина 18+).
У 2023-му Петровського затримали у Фінляндії місцеві правоохоронці. Він мав посвідку на проживання, на ім'я Воїслава Тордена, дружина окупанта навчається в одному з місцевих вишів.
Після затримання Україна офіційно звернулась з проханням про екстрадицію неонациста, аби притягнути його за злочини, скоєні у незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованих територіях, зауважує ОГП.
Проте Верховний суд Фінляндії відхилив цей запит через "занепокоєння щодо умов утримання в українських в’язницях". Після цього фінські правоохоронці розпочали власне кримінальне розслідування щодо воєнних злочинів Петровського.
Впродовж цього процесу Національне бюро розслідувань Фінляндії (орган у складі місцевої поліції) співпрацювало з Офісом генерального прокурора та Службою безпеки України, наголосили в відомстві.
ОГП зазначає, що Україна надавала на запити Фінляндії матеріали, зібрані у межах свого розслідування, а також допомагала збирати докази – проводились додаткові допити потерпілих та свідків, зокрема за участі представників фінської поліції. Й у результаті цих спільних дій неонацисту висунули звинувачення у воєнних злочинах.
За чотири відповідні епізоди у березні 2025-го Петровський отримав довічне у Фінляндії.
Водночас фінська феміда відхилила звинувачення, що саме Петровський, як заступник ватажка "Русича", допомагав командувати вищезгаданою засідкою на айдарівців та вів вогонь по захисниках.
Петровський з 2004 року проживав у Норвегії (мав дозвіл на проживання, термін якого сплив), брав активну участь у діяльності ультраправих організацій у Норвегії та Швеції.
Попри те, що неонацист воював проти України у 2014-2015 роках, він і далі жив у Норвегії до 2016-го, коли його затримала норвезька служба безпеки лише за порушення закону про імміграцію. І хоча Київ запитував про екстрадицію Петровського, Норвегія просто депортувала його до РФ.
Неонацисти з угрупування "Русич" і далі воюють проти України й під час повномасштабної війни.