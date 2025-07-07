Фінляндія співпрацювала з Україною, щоб неонацист Петровський отримав довічне – Офіс генпрокурора

Гельсінкі відмовили Києву в екстрадиції бойовика угрупування "Русич" через "занепокоєння щодо умов утримання в українських в’язницях"

Ян Петровський (Фото: ресурс окупантів)

Українські правоохоронці співпрацювали з фінськими колегами під час розслідування воєнних злочинів російського неонациста Яна Петровського, який отримав довічне у 2025 році. Про це у відповідь на запит LIGA.net розповіли в Офісі генерального прокурора (ОГП).

В Україні справу проти Петровського відкрили ще у 2017 році, процесуальне керівництво в ній здійснюють прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту.

Стаття – створення терористичної групи чи терористичної організації. За цією кваліфікацією в Україні неонацист міг би максимально отримати 15 років тюрми з конфіскацією. Врешті-решт, у Фінляндії йому присудили довічне, в нашій країні за статтею про воєнні злочини йому могли присудити таке саме покарання.

Українське слідство встановило, що Петровський (позивний Славян) з квітня 2014 року по серпень 2015 року безпосередньо брав участь у незаконних збройних формуваннях підконтрольних терористичній ЛНР, а саме у так званій Диверсійно-штурмовій розвідувальній групі (ДШРГ) "Русич" групи швидкого реагування "Бетмен". Також, додає ОГП, він "із застосуванням вогнепальної зброї, вступав у безпосереднє бойове зіткнення" з українськими захисниками з батальйону "Айдар".

Широко "відомим" Петровський став якраз через фото, де він стоїть на фоні тіл полеглих українських бійців та спаленої техніки після засідки окупантів на колону "Айдару" під Луганськом у вересні 2014 року (світлина 18+).

У 2023-му Петровського затримали у Фінляндії місцеві правоохоронці. Він мав посвідку на проживання, на ім'я Воїслава Тордена, дружина окупанта навчається в одному з місцевих вишів.

Після затримання Україна офіційно звернулась з проханням про екстрадицію неонациста, аби притягнути його за злочини, скоєні у незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованих територіях, зауважує ОГП.

Проте Верховний суд Фінляндії відхилив цей запит через "занепокоєння щодо умов утримання в українських в’язницях". Після цього фінські правоохоронці розпочали власне кримінальне розслідування щодо воєнних злочинів Петровського.

Впродовж цього процесу Національне бюро розслідувань Фінляндії (орган у складі місцевої поліції) співпрацювало з Офісом генерального прокурора та Службою безпеки України, наголосили в відомстві.

ОГП зазначає, що Україна надавала на запити Фінляндії матеріали, зібрані у межах свого розслідування, а також допомагала збирати докази – проводились додаткові допити потерпілих та свідків, зокрема за участі представників фінської поліції. Й у результаті цих спільних дій неонацисту висунули звинувачення у воєнних злочинах.

За чотири відповідні епізоди у березні 2025-го Петровський отримав довічне у Фінляндії.

Водночас фінська феміда відхилила звинувачення, що саме Петровський, як заступник ватажка "Русича", допомагав командувати вищезгаданою засідкою на айдарівців та вів вогонь по захисниках.