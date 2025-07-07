Украина просила об экстрадиции нациста Петровского, но финны отказали – Генпрокуратура
Украина обращалась к Финляндии с просьбой об экстрадиции российского неонациста Яна Петровского, но Хельсинки отказали из-за "опасений по поводу условий содержания в украинских тюрьмах". Об этом в ответ на запрос LIGA.net рассказали в Офисе генерального прокурора (ОГП).
В Украине дело против Петровского было открыто еще в 2017 году, процессуальное руководство в нем осуществляют прокуроры Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.
Статья – создание террористической группы или террористической организации. По этой квалификации в Украине неонацист мог бы получить максимум 15 лет тюрьмы с конфискацией. В конце концов, в Финляндии ему присудили пожизненное, в нашей стране по статье о военных преступлениях ему могли бы присудить такое же наказание.
Украинское следствие установило, что Петровский (позывной "Славян") с апреля 2014 года по август 2015 года непосредственно участвовал в незаконных вооруженных формированиях, контролируемых террористической ЛНР, а именно в так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) "Русич" группы быстрого реагирования "Бэтмен". Также, добавляет ОГП, он "с применением огнестрельного оружия вступал в непосредственное боевое столкновение" с украинскими защитниками из батальона "Айдар".
Петровский стал широко "известен" именно из-за фотографии, где он стоит на фоне тел погибших украинских бойцов и сожженной техники после засады оккупантов на колонну "Айдара" под Луганском в сентябре 2014 года (фото 18+).
В 2023 году Петровский был задержан в Финляндии местными правоохранительными органами. У него был вид на жительство на имя Воислав Торден, жена оккупанта учится в одном из местных вузов.
После задержания Украина официально обратилась с просьбой об экстрадиции этого неонациста, чтобы привлечь его к ответственности за преступления, совершенные в незаконных вооруженных формированиях на временно оккупированных территориях, отмечает ОГП.
Однако Верховный суд Финляндии отклонил этот запрос из-за "опасений по поводу условий содержания в украинских тюрьмах". После этого финские правоохранители начали собственное уголовное расследование насчет военных преступлений Петровского.
В ходе этого процесса Национальное бюро расследований Финляндии (орган в составе местной полиции) сотрудничало с Офисом генерального прокурора и Службой безопасности Украины, подчеркнули в ведомстве.
ОГП отмечает, что Украина предоставляла по запросам Финляндии материалы, собранные в рамках своего расследования, а также помогала в сборе доказательств – проводились дополнительные допросы потерпевших и свидетелей, в том числе с участием представителей финской полиции, и в результате этих совместных действий неонацисту предъявили обвинения в военных преступлениях.
За четыре соответствующие эпизоды в марте 2025 года Петровский получил пожизненное заключение в Финляндии.
Вместе с этим, финская фемида отклонила обвинения, что именно Петровский, как заместитель главаря "Русича", помогал командовать вышеупомянутой засадой на айдаровцев и вел огонь по защитникам.
- Петровский с 2004 года проживал в Норвегии (имел вид на жительство, срок действия которого истек), активно участвовал в деятельности ультраправых организаций в Норвегии и Швеции.
- Несмотря на то, что неонацист воевал против Украины в 2014-2015 годах, он продолжал жить в Норвегии до 2016 года, когда норвежская служба безопасности задержала его лишь за нарушение закона об иммиграции. И хотя Киев запрашивал о его экстрадиции, Норвегия просто депортировала Петровского в РФ.
- Неонацисты из группировки "Русич" продолжали воевать против Украины и во время полномасштабной войны.