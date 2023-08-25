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В Финляндии взяли неонациста Петровского из ДШРГ Русич. Украина требует его выдачи – MTV3

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 12:18
В Финляндии взяли неонациста Петровского из ДШРГ Русич. Украина требует его выдачи – MTV3 - Фото
Ян Петровский крайний справа (фото — сайт оккупантов)

В Финляндии задержан российский военный преступник Ян Петровский, один из лидеров неонацистской группировки "Русич", которая воюет против Украины с 2014 года. Об этом сообщил канал MTV3.

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Задержанный финскими властями россиянин подозревается в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях, сообщил канал со ссылкой на документы следствия.

Вопрос о его аресте будет обсуждаться сегодня днем в районном суде Итя-Уусимаа. По данным журналистов, полиция требует арестовать его "в целях содействия расследованию и экстрадиции преступника". Украина требует его выдачи.

Пропагандистский ресурс Кремля ТАСС сообщил, что Москва направила "запрос на проведение встречи с задержанным по запросу Украины гражданином РФ".

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Петровский с 2004 года проживал в Норвегии (имел вид на жительство, срок которого истек), где принимал активное участие в деятельности ультраправых организаций в Норвегии и Швеции.

Он воевал на территории Украины в 2014-2015 годах и при этом без проблем проживал в Норвегии. 18 октября 2016 года его задержала в Вестфольде норвежская служба безопасности PST лишь за нарушение закона об иммиграции.

Официальный Киев требовал от Осло выдачи военного преступника Петровского, но этот запрос не был удовлетворен: его депортировали в РФ, где он проживал в Санкт-Петербурге.

СПРАВКА. ДШРГ "Русич" – действующая в интересах России банда российских неонацистов, воевавшая с июня 2014 году по июль 2015-го в составе другого незаконного военизированного формирования "Бэтмен" на территории Луганской области, и затем – с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022-го. Первым главарем банды был садист Алексей Мильчаков, который на август 2022 года жив и проживает в РФ. Банда стала известной после расстрела из засады колонны "Айдара" у поселка Металлист 5 сентября 2014 года, когда россияне пытали и убивали пленных украинцев, снимая это на видео/фото. Мильчаков и Петровский открыто признавались в военных преступлениях. По данным Минфина США, Петровский является главарем "Русича" после того, как Мильчаков был ранен во время боев под Харьковом в 2022 году.

Петровский по кличке "Великий Славян", как и Мильчаков, якобы связан с наемниками Группы Вагнера.

По данным норвежской телекомпании NRK, он также участвовал в сирийской войне в составе ультраправой группировки, воевавшей на стороне режима диктатора Башара Асада.

Почитать о Петровском в российском "оппозиционном" издании.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
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Ян Петровский

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