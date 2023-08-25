В Финляндии взяли неонациста Петровского из ДШРГ Русич. Украина требует его выдачи – MTV3
В Финляндии задержан российский военный преступник Ян Петровский, один из лидеров неонацистской группировки "Русич", которая воюет против Украины с 2014 года. Об этом сообщил канал MTV3.
Задержанный финскими властями россиянин подозревается в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях, сообщил канал со ссылкой на документы следствия.
Вопрос о его аресте будет обсуждаться сегодня днем в районном суде Итя-Уусимаа. По данным журналистов, полиция требует арестовать его "в целях содействия расследованию и экстрадиции преступника". Украина требует его выдачи.
Пропагандистский ресурс Кремля ТАСС сообщил, что Москва направила "запрос на проведение встречи с задержанным по запросу Украины гражданином РФ".
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Петровский с 2004 года проживал в Норвегии (имел вид на жительство, срок которого истек), где принимал активное участие в деятельности ультраправых организаций в Норвегии и Швеции.
Он воевал на территории Украины в 2014-2015 годах и при этом без проблем проживал в Норвегии. 18 октября 2016 года его задержала в Вестфольде норвежская служба безопасности PST лишь за нарушение закона об иммиграции.
Официальный Киев требовал от Осло выдачи военного преступника Петровского, но этот запрос не был удовлетворен: его депортировали в РФ, где он проживал в Санкт-Петербурге.
Петровский по кличке "Великий Славян", как и Мильчаков, якобы связан с наемниками Группы Вагнера.
По данным норвежской телекомпании NRK, он также участвовал в сирийской войне в составе ультраправой группировки, воевавшей на стороне режима диктатора Башара Асада.
Почитать о Петровском в российском "оппозиционном" издании.
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