Путин подтвердил, что Вагнер был частью армии. Пригожин ответственен за зверства — Костин
03.07.2023, 12:34
Владимир Путин (Фото: EPA)
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что диктатор Владимир Путин лично подтвердил, что террористы группы Вагнера были частью армии России. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Путин сказал на прошлой неделе, что Вагнер и его главарь Евгений Пригожин получили в прошлом году почти $2 млрд из бюджета России.
Он отметил, что Вагнер несет ответственность за некоторые из самых серьезных военных преступлений Москвы.
Костин заявил, что среди более 93 000 случаев потенциальных военных преступлений России было много зверств, совершенных именно террористами Вагнера.
"Это одни из самых тяжких преступлений против наших гражданских лиц и наших военнопленных", — подчеркнул генпрокурор.
- 26 июня росСМИ Верстка заявило, что в Беларуси якобы приступили к строительству лагерей для размещения боевиков Группы Вагнер. Туда их "отправили" после неудачного "мятежа" главаря боевиков Евгения Пригожина.
- Диктатор Беларуси Лукашенко заявлял, якобы боевики ЧВК Вагнер будут тренировать беларуских военных.
- 30 июня президент Зеленский поручил главнокомандующему Залужному и генерал-лейтенанту Наеву усилить оборону на Северном направлении из-за "ситуации в Беларуси".
Читайте также: Северная граница. Угрозы наступления пока нет, укрепляемся и тренируемся – генерал Наев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии