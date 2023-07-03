Путин подтвердил, что Вагнер был частью армии. Пригожин ответственен за зверства — Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что диктатор Владимир Путин лично подтвердил, что террористы группы Вагнера были частью армии России. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

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По его словам, Путин сказал на прошлой неделе, что Вагнер и его главарь Евгений Пригожин получили в прошлом году почти $2 млрд из бюджета России.

Он отметил, что Вагнер несет ответственность за некоторые из самых серьезных военных преступлений Москвы.

Костин заявил, что среди более 93 000 случаев потенциальных военных преступлений России было много зверств, совершенных именно террористами Вагнера.

"Это одни из самых тяжких преступлений против наших гражданских лиц и наших военнопленных", — подчеркнул генпрокурор.

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