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Путін підтвердив, що Вагнер був частиною армії. Пригожин відповідальний за звірства — генпрокурор

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03.07.2023, 12:34
Путін підтвердив, що Вагнер був частиною армії. Пригожин відповідальний за звірства — генпрокурор - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що диктатор Володимир Путін особисто підтвердив, що терористи групи Вагнера були частиною армії Росії. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

За його словами, Путін сказав минулого тижня, що Вагнер та його ватажок Євген Пригожин отримали минулого року майже $2 млрд із бюджету Росії.

Він зазначив, що Вагнер несе відповідальність за деякі з найсерйозніших воєнних злочинів Москви.

Костін заявив, що у понад 93 000 випадків потенційних воєнних злочинів Росії було багато звірства, що вчинили саме терористи Вагнера.

"Це одні з найтяжчих злочинів проти наших цивільних осіб та наших військовополонених", — наголосив генпрокурор.

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Дмитро Гриниченко
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