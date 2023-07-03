Путін підтвердив, що Вагнер був частиною армії. Пригожин відповідальний за звірства — генпрокурор

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що диктатор Володимир Путін особисто підтвердив, що терористи групи Вагнера були частиною армії Росії. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.

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За його словами, Путін сказав минулого тижня, що Вагнер та його ватажок Євген Пригожин отримали минулого року майже $2 млрд із бюджету Росії.

Він зазначив, що Вагнер несе відповідальність за деякі з найсерйозніших воєнних злочинів Москви.

Костін заявив, що у понад 93 000 випадків потенційних воєнних злочинів Росії було багато звірства, що вчинили саме терористи Вагнера.

"Це одні з найтяжчих злочинів проти наших цивільних осіб та наших військовополонених", — наголосив генпрокурор.

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