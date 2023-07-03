Путін підтвердив, що Вагнер був частиною армії. Пригожин відповідальний за звірства — генпрокурор
Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що диктатор Володимир Путін особисто підтвердив, що терористи групи Вагнера були частиною армії Росії. Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.
За його словами, Путін сказав минулого тижня, що Вагнер та його ватажок Євген Пригожин отримали минулого року майже $2 млрд із бюджету Росії.
Він зазначив, що Вагнер несе відповідальність за деякі з найсерйозніших воєнних злочинів Москви.
Костін заявив, що у понад 93 000 випадків потенційних воєнних злочинів Росії було багато звірства, що вчинили саме терористи Вагнера.
"Це одні з найтяжчих злочинів проти наших цивільних осіб та наших військовополонених", — наголосив генпрокурор.
- 26 червня росЗМІ Верстка заявило, що у Білорусі нібито розпочали будівництво таборів для розміщення бойовиків Групи Вагнер. Туди їх "відправили" після невдалого "заколоту" ватажка бойовиків Євгенія Пригожина.
- Диктатор Білорусі Лукашенко заявляв, нібито бойовики ПВК Вагнер тренуватимуть білоруських військових.
- 30 червня президент Зеленський доручив головнокомандувачу Залужному та генерал-лейтенанту Наєву посилити оборону на Північному напрямку через "ситуацію у Білорусі".
Читайте також: Північний кордон. Загрози наступу наразі немає, укріплюємось та тренуємось – генерал Наєв
Коментарі