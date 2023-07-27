Байден приказал начать обмен с Гаагой доказательствами военных преступлений России – NYT

Президент США Джо Байден "тихо приказал" правительству начать обмен доказательствами российских военных преступлений в Украине с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Это может свидетельствовать о "серьезных изменениях" в американской политике, сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники среди чиновников США.

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По словам официальных лиц, это решение Байдена "перечеркивает" многомесячное сопротивление Минобороны США, утверждавшее, что такие действия могут открыть путь к судебному преследованию американских военных.

Американские спецслужбы собрали информацию, включая детали о решении российских чиновников намеренно нанести удары по украинской гражданской инфраструктуре и принудительно депортировать тысячи детей с оккупированных территорий, пишет издание.

Они уже поделились с украинскими прокурорами некоторыми из доказательств, но воздержались от этого с Гаагой.

Ранее администрация Байдена поддержала решение суда по поводу ордеров на арест российского диктатора Путина и омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

В то же время за кулисами шла "ожесточенная внутренняя дискуссия", стоит ли делиться разведданными по поводу действий российских чиновников.

Минюст США и Государственный департамент поддерживали это, а Пентагон сопротивлялся таким шагам, говорят собеседники издания.

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Белый дом официально еще не объявил об изменении политики или помощи, которую теперь будет оказывать.

В то же время, администрация Байдена 27 июля начала извещать членов Конгресса, сообщили изданию анонимные источники.

В декабре Конгресс принял законопроект о крупных ассигнованиях, который создал исключение из запрета на финансирование и другую помощь МУС.

Это решение позволяет правительству помогать "расследованиям и судебным преследованиям иностранных граждан, связанных с ситуацией в Украине, в том числе для поддержки жертв и свидетелей".

Тем не менее, лидеры Пентагона продолжали выступать против такого шага, пишет NYT.

Они хотели сохранить позицию предыдущих администраций: МУС не должен осуществлять юрисдикцию над гражданами страны, не являющейся его участником.

Лидеры Пентагона утверждали, что такой обмен доказательствами МУС создаст прецедент, который усложнит США аргументы относительно того, что суд не должен расследовать и преследовать граждан Соединенных штатов.

Правительство США сначала подписало Римский статут Международного уголовного суда в 2000 году, но уже в 2002 отозвало свою подпись.

Россия тоже отозвала свою подпись под Римским статутом.

3 июля открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В работе центра принимают участие прокуроры из Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.

Заместитель руководителя Офиса президента Смирнов отметил, что Украина считает создание такого Центра первым шагом к введению Специального трибунала против власти РФ.

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