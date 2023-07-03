В Гааге создан Центр расследования вторжения РФ: Шаг к спецтрибуналу – СМИ

В Гааге в Нидерландах открывается Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. Об этом сообщают The Guardian и France Info.

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В Международном центре преследования за преступления агрессии (ICPA) принимают участие прокуроры Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.

Задачей центра является расследование и сбор доказательств.

France Info пишет, что создание центра предполагается как первый шаг к созданию специального трибунала для суда над российскими наивысшими чиновниками за развязывание войны.

На пресс-конференции по созданию центра должны выступить генпрокурор Андрей Костин, прокурор МУС Карим Хан, помощник генпрокурора США Кеннет Полите и еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс.

The Guardian отмечает, что призывы к созданию спецтрибунала по войне России против Украины выросли из-за того, что МУС не имеет полномочий расследовать более широкое преступление агрессии.

Суд же расследует более конкретные военные преступления и преступления против человечности, которые россияне совершают в Украине.

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