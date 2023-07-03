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У Гаазі створено Центр розслідування вторгнення РФ: Крок до спецтрибуналу – ЗМІ

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03.07.2023, 11:05
У Гаазі створено Центр розслідування вторгнення РФ: Крок до спецтрибуналу – ЗМІ - Фото
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан (Фото: EPA)

У місті Гаага в Нідерландах відкривається Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. Про це повідомляють The Guardian та France Info.

У Міжнародному центрі переслідування за злочини агресії (ICPA) беруть участь прокурори з України, Євросоюзу, Сполучених Штатів та Міжнародного кримінального суду.

Завданням центру є розслідування та збір доказів. 

France Info пише, що створення центру передбачається як перший крок до створення спеціального трибуналу для суду над російськими найвищими посадовцями за розв'язування війни.

На пресконференції щодо створення центру мають виступити генпрокурор Андрій Костін, прокурор МКС Карім Хан, помічник генпрокурора США Кеннет Політе та єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

The Guardian зазначає, що заклики до створення спецтрибуналу щодо війни Росії проти України зросли через те, що МКС не має повноважень розслідувати ширший злочин агресії.

Натомість суд розслідує більш конкретні воєнні злочини та злочини проти людяності, які росіяни вчиняють в Україні.

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Артем Джеріпа
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