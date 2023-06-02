Бербок: Арешт Путіна на саміті БРІКС законний, міжнародне право чітке

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вважає можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна законним. Ордер на це раніше видав Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Про це з посиланням на слова міністерки повідомляє німецька газета Zeit.

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Бербок закликала дотримуватись міжнародного права на майбутньому саміті БРІКС у Південно-Африканській республіці, який може відвідати Путін.

"Наразі міжнародне право чітке. Міжнародне право чітко визначає: воєнні злочинці, відповідальні за ведення агресивних воєн, колись будуть притягнуті до відповідальності", — сказала Бербок.

Про це вона розповіла після засідання Ради держав Балтійського моря у Вісмарі, Німеччина.

Бербок сказала, що саміт БРІКС дає зрозуміти, що жорстока агресивна війна та порушення міжнародного порядку мають наслідки для кожного агресора та воєнного злочинця.

Вона зауважила, що Південна Африка вже дала зрозуміти, що вона є членом МКС.

"Це робить ще більш ясним, що ця російська агресивна війна не є суто європейською справою, а що вона впливає на весь світ", – сказала вона.

Південна Африка є підписантом Римського статуту, а отже зобов'язана заарештувати Путіна, якщо той з'явиться на території країни.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

Російський диктатор Путін може взяти участь у саміті БРІКС у серпні 2023 року. Парламентська опозиція ПАР хоче юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна.

1 травня влада ПАР запропонувала Путіну приєднатися до саміту за відеозв'язком.

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