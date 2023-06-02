Бербок: Арест Путина на саммите БРИКС законный, международное право четкое

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что считает возможный арест российского диктатора Владимира Путина законным. Ордер на это ранее выдал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Об этом со ссылкой на слова министра сообщает немецкая газета Zeit.

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Бербок призвала соблюдать международное право на предстоящем саммите БРИКС в Южно-Африканской республике, который может посетить Путин.

"В настоящее время международное право четкое. Международное право четко определяет: военные преступники, ответственные за ведение агрессивных войн, когда-нибудь будут привлечены к ответственности", — сказала Бербок.

Об этом она рассказала после заседания Совета государств Балтийского моря в Висмаре, Германия.

Бербок сказала, что саммит БРИКС дает понять, что жестокая агрессивная война и нарушение международного порядка имеют последствия для каждого агрессора и военного преступника.

Она отметила, что Южная Африка уже дала понять, что она является членом МУС.

"Это делает еще более ясным, что эта российская агрессивная война не сугубо европейское дело, а что она влияет на весь мир ", – сказала она.

Южная Африка является подписантом Римского статута, а значит, обязана арестовать Путина, если тот появится на территории страны.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Российский диктатор Путин может принять участие в саммите БРИКС в августе 2023 года. Парламентская оппозиция ЮАР хочет юридически обязать власти арестовать Путина.

1 мая власти ЮАР предложили Путину присоединиться к саммиту по видеосвязи.

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