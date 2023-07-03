Центр в Гааге это шаг к спецтрибуналу над властями РФ. США поддерживают – Офис президента
В Гааге открыт Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) для расследования и сбора доказательств касательно войны России против Украины. Заместитель руководителя офиса президента Андрей Смирнов отметил, что Украина считает создание такого Центра первым шагом к введению Специального трибунала против властей РФ. Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.
Журналист спросил Смирнова, чем решение о создании Центра важно для Украины.
"Центр – первый международный институт со времен завершения Второй мировой войны, который будет заниматься расследованием преступления агрессии представителями политического и военного руководства государства, поэтому это действительно исторический момент", – ответил он.
Смирнов отметил, что результаты расследования Центра должны стать основанием для будущих судебных процессов по агрессии.
В частности, он выразил надежду, что эти материалы будут использоваться и в рамках Специального трибунала.
"Поэтому мы верим, что создание и начало работы Центра – это первый необходимый шаг на пути к Спецтрибуналу , ведь после расследования обязательно должен быть судебный процесс", – отметил он.
У Смирнова уточнили, насколько создание Центра реально подтолкнет США к тому, чтобы согласиться на реальный трибунал над российским диктатором Владимиром Путиным, без предлагаемых сейчас гибридных механизмов.
Он ответил, что Соединенные штаты активно участвуют в консультациях по созданию спецтрибунала и поддерживают создание судебного механизма за преступление агрессии против Украины.
Кроме того, США делегировали прокурора для работы в Центре.
"Наши американские коллеги находятся в центре процесса обеспечения ответственности за преступление агрессии против Украины. Убеждены, вместе мы найдем ответы на все вопросы и создадим спецтрибунал", – подытожил Смирнов.
- Сегодня открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В работе центра принимают участие прокуроры из Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов и Международного уголовного суда.
- 17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест российского диктатора Путина и детской омбудсменки РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию детей из Украины.
- Главный прокурор МКС отметил, что ордер на арест Путина выдан пожизненно.
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