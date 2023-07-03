UA EN
UA EN
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Центр в Гааге это шаг к спецтрибуналу над властями РФ. США поддерживают – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 13:30
Центр в Гааге это шаг к спецтрибуналу над властями РФ. США поддерживают – Офис президента - Фото
Андрей Смирнов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Гааге открыт Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) для расследования и сбора доказательств касательно войны России против Украины. Заместитель руководителя офиса президента Андрей Смирнов отметил, что Украина считает создание такого Центра первым шагом к введению Специального трибунала против властей РФ. Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.

Журналист спросил Смирнова, чем решение о создании Центра важно для Украины.

"Центр – первый международный институт со времен завершения Второй мировой войны, который будет заниматься расследованием преступления агрессии представителями политического и военного руководства государства, поэтому это действительно исторический момент", – ответил он.

Смирнов отметил, что результаты расследования Центра должны стать основанием для будущих судебных процессов по агрессии.

В частности, он выразил надежду, что эти материалы будут использоваться и в рамках Специального трибунала.

"Поэтому мы верим, что создание и начало работы Центра – это первый необходимый шаг на пути к Спецтрибуналу , ведь после расследования обязательно должен быть судебный процесс", – отметил он.

У Смирнова уточнили, насколько создание Центра реально подтолкнет США к тому, чтобы согласиться на реальный трибунал над российским диктатором Владимиром Путиным, без предлагаемых сейчас гибридных механизмов.

Он ответил, что Соединенные штаты активно участвуют в консультациях по созданию спецтрибунала и поддерживают создание судебного механизма за преступление агрессии против Украины.

Кроме того, США делегировали прокурора для работы в Центре.

"Наши американские коллеги находятся в центре процесса обеспечения ответственности за преступление агрессии против Украины. Убеждены, вместе мы найдем ответы на все вопросы и создадим спецтрибунал", – подытожил Смирнов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арест Путина на саммите БРИКС законный, международное право четкое

Артём Джерипа, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенные преступлениягаагасоединенные штатымеждународный уголовный судАндрей Смирновспецтрибунал
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 