Центр у Гаазі це крок до спецтрибуналу над владою РФ. США підтримують – Офіс президента

У Гаазі відкрито Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) для розслідування та збору доказів щодо війни Росії проти України. Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов зазначив, що Україна вважає створення такого Центру першим кроком до запровадження Спеціального трибуналу проти влади РФ. Про це він розповів у коментарі LIGA.net.

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Журналіст запитав Смирнова, чим рішення про створення Центру важливе для України.

"Центр – перша міжнародна інституція з часів завершення Другої світової війни, яка займатиметься розслідуванням вчинення злочину агресії представниками політичного та військового керівництва держави, тож це справді історичний момент", – відповів він.

Смирнов зазначив, що результати розслідування Центру мають стати підставою для майбутніх судових процесів щодо злочину агресії.

Зокрема, він висловив сподівання, що ці матеріали використовуватимуться і в межах Спеціального трибуналу.

"Тож ми віримо, що створення і початок роботи Центру – це перший необхідний крок на шляху до Спецтрибуналу, адже після розслідування, обов‘язково має бути судовий процес", – зауважив він.

У Смирнова уточнили, наскільки створення Центру реально підштовхне США до того, щоб погодитись на реальний трибунал над російським диктатором Володимиром Путіним, без гібридних механізмів, які пропонуються зараз.

Він відповів, що Сполучені штати активно беруть участь у консультаціях щодо створення Спецтрибуналу і підтримують створення судового механізму за злочин агресії проти України.

Окрім цього, США делегували прокурора для роботи в Центрі.

"Наші американські колеги перебувають у центрі процесу забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України. Переконані, разом ми знайдемо відповіді на всі питання і створимо спецтрибунал", – підсумував Смирнов.

Сьогодні відкрився Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. У роботі центру беруть участь прокурори з України, Євросоюзу, Сполучених Штатів та від Міжнародного кримінального суду.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Путіна та дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з України.

Головний прокурор МКС зазначив, що ордер на арешт Путіна виданий довічно.

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