Арест Путина на саммите будет объявлением войны России – президент ЮАР

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил в Высоком суде в городе Гаутенг, что возможный арест российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС стал бы объявлением войны России. Об этом сообщает местное СМИ News24.

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"Это было бы безрассудным, неконституционным и незаконным использованием полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", – заявил Рамафоса суду в своем заявлении под присягой.

Также Рамафоса не хотел, чтобы общественность узнала об этом заявлении, чтобы сохранить конфиденциальность в коммуникации с Международным уголовным судом. Высокий суд с этим не согласился.

Он заявил, что было бы "несовместимо с конституцией" рисковать вступлением в войну с РФ.

Президент ЮАР аргументировал, что по конституции должен защищать национальный суверенитет, мир и безопасность государства, а также защищать и реализовывать права его граждан.

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Российский диктатор Путин может принять участие в саммите БРИКС в августе 2023 года. Парламентская оппозиция ЮАР хочет юридически обязать власти арестовать Путина.

14 июля стало известно, что правительство ЮАР обращалось к России с просьбой, чтобы на саммите БРИКС ее представлял не российский диктатор, а глава МИД РФ Сергей Лавров, однако получило отказ.

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