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Арест Путина на саммите будет объявлением войны России – президент ЮАР

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 18:12
Арест Путина на саммите будет объявлением войны России – президент ЮАР - Фото
Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото: EPA)

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил в Высоком суде в городе Гаутенг, что возможный арест российского диктатора Владимира Путина на саммите БРИКС стал бы объявлением войны России. Об этом сообщает местное СМИ News24.

"Это было бы безрассудным, неконституционным и незаконным использованием полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", – заявил Рамафоса суду в своем заявлении под присягой.

Также Рамафоса не хотел, чтобы общественность узнала об этом заявлении, чтобы сохранить конфиденциальность в коммуникации с Международным уголовным судом. Высокий суд с этим не согласился.

Он заявил, что было бы "несовместимо с конституцией" рисковать вступлением в войну с РФ.

Президент ЮАР аргументировал, что по конституции должен защищать национальный суверенитет, мир и безопасность государства, а также защищать и реализовывать права его граждан.

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Артём Джерипа
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