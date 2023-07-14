ЮАР просила, чтобы на саммит БРИКС приехал не Путин, а Лавров, его не нужно арестовывать

Правительство Южноафриканской республики обращалось к Москве с просьбой, чтобы на саммите БРИКС Россию представлял не российский диктатор Владимир Путин, а глава МИД РФ Сергей Лавров, однако получило отказ. Об этом сообщает российское издание Медуза со ссылкой на южноафриканскую Mail & Guardian.

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Вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил изданию, что Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы делегацию РФ на саммите БРИКС в августе вместо Путина возглавил Лавров.

По словам Машатиле, в ЮАР "были бы счастливы", если бы Путин не поехал на саммит. "Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы же не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать", – сказал вице-президент, имея в виду ордер Международного уголовного суда на арест Путина и обязательства ЮАР, которая является подписантом Римского статута.

Вариант перенести саммит БРИКС из-за невозможности приезда Путина из ЮАР в Китай отвергли Индия и Бразилия, сказал Машатиле. Он добавил, что переговоры об участии Путина на встрече лидеров стран БРИКС продолжаются.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в соучастии в похищении украинских детей.

12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.

1 мая власти ЮАР предложили Путину присоединиться к саммиту по видеосвязи.

30 мая парламентская оппозиция ЮАР заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать Путина, если тот все-таки прилетит в ЮАР.

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