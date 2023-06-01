В ЮАР думают над переносом саммита БРИКС в Китай, чтобы не арестовывать Путина – Reuters

Южно-Африканская Республика продолжает искать возможность избежать ареста российского диктатора Владимира Путина, который должен в августе приехать в ЮАР на саммит БРИКС. Одним из вариантов является обращение к Китаю с просьбой принять саммит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности.

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"Твердого решения нет", — сказал Зейн Дангор, генеральный директор департамента международных связей ЮАР, добавив, что занимающиеся этим вопросом министры вскоре встретятся, чтобы рассмотреть отчет с изложением вариантов.

Одним из вариантов, который приобретает популярность среди официальных лиц Южной Африки, является обращение к Китаю с просьбой принять саммит, сказал источник агентства.

Бывший президент ЮАР Табо Мбеки, чьи взгляды на международные отношения влияют на чиновников, заявил 25 мая, что саммит вряд ли состоится в Южной Африке.

"Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать", – сказал Мбеки.

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в соучастии в похищении украинских детей.

12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.

24 апреля Сирил Рамафоса объявил о выходе своей страны из МУС. На следующий день эту информацию опровергла его администрации.

1 мая власти ЮАР предложили Путину присоединиться к саммиту по видеосвязи.

В МИД ЮАР заявили, что страна предоставит дипломатический иммунитет участникам саммита. Там заверили, что иммунитет не распространяется на ордера МУС.

Парламентская оппозиция ЮАР заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать Путина.

Издание Верстка со ссылкой на источники сообщило, что Путин перестал выезжать за границу после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест как военного преступника.

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