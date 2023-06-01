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В ЮАР думают над переносом саммита БРИКС в Китай, чтобы не арестовывать Путина – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 12:45
В ЮАР думают над переносом саммита БРИКС в Китай, чтобы не арестовывать Путина – Reuters - Фото
Владимир Путин (скриншот видео)

Южно-Африканская Республика продолжает искать возможность избежать ареста российского диктатора Владимира Путина, который должен в августе приехать в ЮАР на саммит БРИКС. Одним из вариантов является обращение к Китаю с просьбой принять саммит. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности.

"Твердого решения нет", — сказал Зейн Дангор, генеральный директор департамента международных связей ЮАР, добавив, что занимающиеся этим вопросом министры вскоре встретятся, чтобы рассмотреть отчет с изложением вариантов.

Одним из вариантов, который приобретает популярность среди официальных лиц Южной Африки, является обращение к Китаю с просьбой принять саммит, сказал источник агентства.

Бывший президент ЮАР Табо Мбеки, чьи взгляды на международные отношения влияют на чиновников, заявил 25 мая, что саммит вряд ли состоится в Южной Африке.

"Из-за наших юридических обязательств мы должны арестовать президента Путина, но мы не можем этого сделать", – сказал Мбеки.

17 марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по обвинению в соучастии в похищении украинских детей.

  • 12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.
  • 24 апреля Сирил Рамафоса объявил о выходе своей страны из МУС. На следующий день эту информацию опровергла его администрации.
  • 1 мая власти ЮАР предложили Путину присоединиться к саммиту по видеосвязи.
  • В МИД ЮАР заявили, что страна предоставит дипломатический иммунитет участникам саммита. Там заверили, что иммунитет не распространяется на ордера МУС.
  • Парламентская оппозиция ЮАР заявила, что намерена юридически обязать власти арестовать Путина.
  • Издание Верстка со ссылкой на источники сообщило, что Путин перестал выезжать за границу после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест как военного преступника.
Вадим Ребрина
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