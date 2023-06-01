У ПАР думають над перенесенням саміту БРІКС до Китаю, щоб не заарештовувати Путіна – Reuters

Південно-Африканська Республіка продовжує шукати можливості уникнути арешту російського диктатора Володимира Путіна, який має у серпні приїхати до ПАР на саміт БРІКС. Одним із варіантів є звернення до Китаю з проханням прийняти саміт. Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця в уряді, який говорив на умовах анонімності.

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"Твердого рішення немає", — сказав Зейн Дангор, генеральний директор департаменту міжнародних зв’язків ПАР, додавши, що міністри, які займаються цим питанням, незабаром зустрінуться, щоб розглянути звіт із викладенням варіантів.

Одним із варіантів, який набуває популярності серед офіційних осіб Південної Африки, є звернення до Китаю прийняти саміт, сказало джерело агентства.

Колишній президент ПАР Табо Мбекі, чиї погляди на міжнародні відносини впливають на урядовців, заявив 25 травня, що саміт навряд чи відбудеться в Південній Африці.

"Через наші юридичні зобов'язання ми маємо заарештувати президента Путіна, але ми не можемо цього зробити", – сказав Мбекі.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у співучасті у викраденні українських дітей.

12 квітня влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.

24 квітня президент Сиріл Рамафоса оголосив про вихід своєї країни з МКС. Наступного дня цю інформацію спростувала його адміністрація.

1 травня влада ПАР запропонувала Путіну доєднатися до саміту через відеозв'язок.

У МЗС ПАР заявили, що країна надасть дипломатичний імунітет учасникам саміту. Там запевнили, що імунітет не розповсюджується на ордери МКС.

Парламентська опозиція ПАР заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна.

Видання Верстка з посиланням на джерела повідомило, що Путін перестав виїжджати за кордон після того, як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордера на його арешт як військового злочинця.

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