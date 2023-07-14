ПАР просила, щоб на саміт БРІКС приїхав не Путін, а Лавров, бо його не треба заарештовувати
Уряд Південноафриканської республіки звертався до Москви з проханням, щоб на саміті БРІКС Росію представляв не російський диктатор Володимир Путін, а глава МЗС РФ Сергій Лавров, однак отримав відмову. Про це повідомляє російське видання Медуза з посиланням на південноафриканську Mail & Guardian.
Віцепрезидент ПАР Пол Машатіле заявив виданню, що Росія відхилила прохання президента ПАР Сиріла Рамафоси про те, щоб делегацію РФ на саміті БРІКС у серпні замість Путіна очолив Лавров.
За словами Машатіле, у ПАР "були б щасливі", якби Путін не поїхав на саміт. "Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ж ми не можемо запросити когось, а потім його заарештувати", – сказав віцепрезидент, маючи на увазі ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та зобов'язання ПАР, яка є підписантом Римського статуту.
Варіант перенести саміт БРІКС через неможливість приїзду Путіна з ПАР до Китаю відкинули Індія та Бразилія, сказав Машатіле. Він додав, що переговори щодо участі Путіна на зустрічі лідерів країн БРІКС тривають.
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у співучасті у викраденні українських дітей.
- 12 квітня влада ПАР назвала ордер на арешт Путіна "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту БРІКС.
- 1 травня влада ПАР запропонувала Путіну приєднатися до саміту відеозв'язком.
- 30 травня парламентська опозиція ПАР заявила, що має намір юридично зобов'язати владу заарештувати Путіна, якщо той таки прилетить до ПАР.
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