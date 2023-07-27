Байден наказав розпочати обмін з Гаагою доказами російських воєнних злочинів – NYT

Президент США Джо Байден "тихо наказав" уряду розпочати обмін доказами щодо російських воєнних злочинів в Україні з Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі. Це може свідчити про "серйозні зміни" в американській політиці, повідомляє видання The New York Times з посиланням на джерела серед посадовців США.

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За словами офіційних осіб, це рішення Байдена "перекреслює" багатомісячний опір Міноборони США, яке стверджувало, що такі дії може відкрити шлях до судового переслідування американських військових.

Американські спецслужби зібрали інформацію, включно з деталями про рішення російських посадовців навмисно завдати ударів по українській цивільній інфраструктурі та примусово депортувати тисячі дітей з окупованих територій, пише видання.

Вони вже поділились з українськими прокурорами деякими з цих доказів, але утримались від цього з Гаагою.

Раніше адміністрація Байдена підтримало рішення суду щодо ордерів на арешт російського диктатора Путіна та омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової.

Водночас за лаштунками точилась "запекла внутрішня дискусія", чи варто ділитися розвідданими щодо дій російських чиновників.

Мін'юст США та Державний департамент підтримували це, а Пентагон опирався таким крокам, кажуть співрозмовники видання.

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Білий дім офіційно ще не оголосив про зміну політики або допомогу, яку тепер надаватиме.

Водночас адміністрація Байдена 27 липня почала сповіщати членів Конгресу, повідомили виданню анонімні джерела.

У грудні Конгрес ухвалив законопроєкт про великі асигнування, який створив виняток із заборони на фінансування та іншу допомогу МКС.

Це рішення дозволяє уряду допомагати "розслідуванням і судовим переслідуванням іноземних громадян, пов’язаних із ситуацією в Україні, в тому числі для підтримки жертв і свідків".

Попри це, лідери Пентагону продовжували виступати проти такого кроку, пише NYT.

Вони хотіли зберегти позицію попередніх адміністрацій: МКС не повинен здійснювати юрисдикцію над громадянами країни, яка не є його учасником.

Лідери Пентагону стверджували, що такий обмін доказами з МКС створить прецедент, який ускладнить США аргументи стосовно того, що суд не повинен розслідувати та переслідувати громадян Сполучених штатів.

Уряд США спочатку підписав Римський статут Міжнародного кримінального суду у 2000 році, але вже у 2002 відкликав свій підпис.

Росія теж відкликала свій підпис під Римським статутом.

3 липня відкрився Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. У роботі центру беруть участь прокурори з України, Євросоюзу, Сполучених Штатів та від Міжнародного кримінального суду.

Заступник керівника Офісу президента Смирнов зазначив, що Україна вважає створення такого Центру першим кроком до запровадження Спеціального трибуналу проти влади РФ.

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