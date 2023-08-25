У Фінляндії взяли неонациста Петровського із ДШРГ "Русич". Україна вимагає його видання – MTV3

У Фінляндії затримано російського воєнного злочинця Яна Петровського, одного з лідерів неонацистського угруповання "Русич", яке воює проти України з 2014 року. Про це повідомив канал MTV3.

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Затриманий фінською владою росіянин підозрюється у терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях, повідомив канал із посиланням на документи слідства.

Питання про його арешт обговорюватиметься сьогодні вдень у районному суді Ітя-Уусімаа. За даними журналістів, поліція вимагає заарештувати його "з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця". Україна вимагає його видання.

Пропагандистський ресурс Кремля ТАСС повідомив, що Москва направила "запит на проведення зустрічі із затриманим на запит України громадянином РФ".

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Петровський з 2004 року проживав у Норвегії (мав дозвіл на проживання, термін якого сплив), де брав активну участь у діяльності ультраправих організацій у Норвегії та Швеції.

Він воював на території України у 2014-2015 роках і при цьому без проблем мешкав у Норвегії. 18 жовтня 2016 року його затримала у Вестфольді норвезька служба безпеки PST лише за порушення закону про імміграцію.

Офіційний Київ вимагав від Осло видання військового злочинця Петровського, але цей запит не був задоволений: його депортували до РФ, де він проживав у Санкт-Петербурзі.

ДОВІДКА. ДШРГ "Русич" – діюча в інтересах Росії банда російських неонацистів, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, і . ДШРГ "Русич" – діюча в інтересах Росії банда російських неонацистів, яка воювала з червня 2014 року до липня 2015-го у складі іншого незаконного воєнізованого формування "Бетмен" на території Луганської області, і потім – з початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го. Першим ватажком банди був садист Олексій Мільчаков, який на серпень 2022-го живий і мешкає в РФ. Банда стала відомою після розстрілу із засідки колони "Айдара" біля селища Металіст 5 вересня 2014 року, коли росіяни катували та вбивали полонених українців, знімаючи це на відео/фото. Мільчаков та Петровський відкрито зізнавалися у воєнних злочинах. За даними Мінфіну США, Петровський є ватажком "Русича" після того, як Мільчакова було поранено під час боїв під Харковом у 2022 році.

Петровський на прізвисько "Великий Славян", як і Мільчаков, нібито пов'язаний із найманцями Групи Вагнера.

За даними норвезької телекомпанії NRK, він також брав участь у сирійській війні у складі ультраправого угруповання, яке воювало на боці режиму диктатора Башара Асада.

Почитати про Петровського у російському "опозиційному" виданні.

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На початку серпня 2023 року було названо кількість загиблих цивільних на війні Росії проти України – 10 749. Це без Маріуполя, там будуть "десятки тисяч".

23 серпня 2023 року в РФ розбився літак, де серед пасажирів значилися ватажок терористичної організації Група Вагнера Євгеній Пригожин, засновник і командир вагнерівців Дмитро "Вагнер" Уткін та інші причетні до організації особи. Ніхто не вижив.

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