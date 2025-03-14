В Финляндии российскому неонацисту Петровскому дали пожизненное за преступления в Украине

Ян Петровский (Фото: ресурс оккупантов)

Окружной суд Хельсинки приговорил главаря неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского (Воислава Тордена) к пожизненному заключению за четыре военных преступления в Украине. Об этом сообщил финский вещатель Yle.

Прокурор требовал для Петровского пожизненного заключения за пять военных преступлений, совершенных на востоке Украины в 2014 году. Однако суд отклонил одно из обвинений.

Суд признал, что Петровский безоговорочно являлся членом группировки "Русич", которая участвовала в вооруженном нападении на бойцов батальона "Айдар" Вооруженных Сил Украины в Луганской области.

Суд отклонил обвинение в том, что Петровский как заместитель командира "Русича" помогал руководить боевиками, когда 5 сентября 2014 года они организовали и осуществили засаду, а также огневую атаку с использованием украинского флага.

Новость дополняется...