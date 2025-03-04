Иван Охлобыстин, призвавший убивать украинцев, теперь получил подозрение от СБУ

Российский актер, прославившийся возгласами "Гойда!", призывая продолжать войну против Украины, подозревается по трем статьям

Иван Охлобыстин (Фото - росСМИ)

Заочно объявлено о подозрении российскому актеру Ивану Охлобыстину, который со сцены в центре Москвы призвал убивать украинцев. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Спецслужба собрала доказательную базу на российского актера-пропагандиста, агитирующего за войну РФ против Украины.

По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины к составу России.

Тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии РФ, убийству украинцев и захвату новых территорий.

Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления Охлобыстина, где он агитировал за распространение кремлевского режима по всей территории Украины.

За публичную поддержку военных преступлений РФ Кремль регулярно отмечает Охлобыстина разными наградами, подчеркнули в СБУ.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности российского актера в пользу страны-агрессора. Ему заочно сообщено о подозрении по статьям о посягательствах на территориальную целостность, пропаганде войны и оправдывании вооруженной агрессии РФ.

В октябре 2022-го Зеленский утвердил санкции СНБО против российских компаний и "звезд", в том числе и Охлобыстина. Также в списке – Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Машков, Михаил Пореченков, Марат Башаров и другие.

В апреле 2023-го Охлобыстин попал в черный список Минкульта. Ему составили компанию Моргенштерн, Егор Крид, Олег Газманов, Александр Буйнов и другие.

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