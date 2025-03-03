Российский певец и пропагандист Лепс получил подозрение от СБУ

Оккупант неоднократно передавал военным РФ "гумпомощь" в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания

Григорий Лепс (Фото: ресурс оккупантов)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому певцу и пропагандисту Григорию Лепсу (настоящая фамилия Лепсверидзе), обещавшему оккупантам "гонорар" за каждый уничтоженный танк ВСУ.

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Лепс публично поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, а также оправдывает и финансирует российскую войну, отмечает спецслужба.

Правоохранители задокументировали, как после одного из концертов летом 2023 Лепс на камеры российской пропаганды пообещал платить захватчикам по миллиону российских рублей (около 463 000 грн) за каждый уничтоженный украинский танк.

Также фигурант неоднократно передавал оккупантам "гумпомощь" в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания, о чем регулярно рассказывал в своих интервью.

СБУ заочно сообщила россиянину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

→ финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;

→ оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Поскольку Лепс находится на территории России, продолжаются "комплексные меры по его привлечению к ответственности" и за преступления против Украины, заключает спецслужба.

В июле 2023-го певец показал у себя в Telegram видеоролик, где мужчина в российской военной форме благодарит его за "миллион рублей", который артист якобы выплатил ему "за подбитый танк Leopard" ВСУ.

В июне 2024 года подозрение получила супруга экс-нардепа-предателя Маркова, которая соучредила бизнес с Лепсом – компанию, разрабатывающую оборудование для российских вертолетов.