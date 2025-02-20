Российский пропагандист, актер и депутат Певцов получил заочный приговор в Украине
Российский актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов по материалам Службы безопасности Украины заочно приговорен к десяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Осужденный входит в круг приближенных к Кремлю "публичных деятелей", открыто поддерживающих полномасштабное вторжение оккупантов.
Правоохранители задокументировали, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием диктатора Владимира Путина, а также фигурант часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату власти на территории всей Украины.
К тому же в интервью пропагандистам осужденный рассказывал, как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных территорий к России во время незаконного псевдореферендума.
Кроме того, захватчик отрицал военные преступления россиян в оккупации, в частности в Мариуполе.
Суд заочно признал Певцова виновным в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательства на территориальную целостность, неприкосновенность и пропаганду войны.
Фигурант получил максимально возможное наказание – десять лет заключения с конфискацией.
О подозрении ему сообщили 1 февраля 2024 года.
Широкому кругу Певцов известен по роли в российском сериале о криминале "Бандитский Петербург", популярном в 2000-е годы.
- 1 февраля 2025 года СБУ сообщила, что российский бизнесмен Тимур Шагивалеев подозревается в том, что изготовил для армии России и поставил ей 13 315 дронов "Герань", которые являются российской версией иранских "шахедов".
- 12 февраля СБУ заочно сообщила о подозрении в причастности к ракетному удару по зданию Николаевской ОГА 29 марта 2022 года экс-командующему российского Южного военного округа Александру Дворникову, впоследствии руководившему всем российским вторжением в Украину.