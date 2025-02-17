Одесская фирма поставила российским военным оборудования на более чем $1 млн – СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе семерых фигурантов – основателя и топ-менеджеров местной компании. По данным следствия, предприятие поставляло в РФ оборудование для электросетей военных баз.

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Спецслужба заявила о ликвидации еще одной схемы обхода санкций на поставку украинской продукции в страну-агрессор: речь идет о высокотехнологичных приборах, обеспечивающих защиту и бесперебойную работу электросетей.

Правоохранители установили, что в течение 2023 года подозреваемые скрыто предоставили РФ несколько партий украинских товаров на общую сумму более $1 млн – для реализации схемы фигуранты использовали подконтрольные фирмы за пределами Украины, в том числе на Ближнем Востоке.

СБУ объясняет, что сначала продукцию компании экспортировали на адрес иностранных посредников, а после этого они переправляли ее российским заказчикам.

Среди них были подсанкционные компании страны-агрессора, поставляющие электрооборудование для нужд Министерства обороны РФ, в том числе для энергопитания военных баз захватчиков, отмечает спецслужба.

Согласно ее данным основатель одесской компании привлек к сделке шесть своих подчиненных, в том числе коммерческого директора, двух руководителей отделов и бухгалтера.

Правоохранители отмечают, что во время обысков по местам работы и проживания задержанных удалось обнаружить документацию, мобильные телефоны и компьютеры, которые использовались в незаконной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по статьям о пособничестве государству-агрессору и создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней.

Задержанным грозит до 12 лет с конфискацией имущества, сейчас они находятся под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ