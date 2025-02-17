Одеська фірма поставила російським військовим обладнання на понад $1 млн – СБУ

Для обходу санкцій використовувалися підконтрольні фірми за кордоном

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання в Одесі сімох фігурантів – засновника та топменеджерів місцевої компанії. За даними слідства, підприємство постачало до РФ обладнання для електромереж військових баз.

Спецслужба заявила про ліквідацію ще однієї схеми обходу санкцій на постачання української продукції до країни-агресора: йдеться про високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електромереж.

Правоохоронці встановили, що впродовж 2023 року підозрювані приховано надали РФ декілька партій українських товарів загальним коштом понад $1 млн – для реалізації схеми фігуранти використали підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході.

СБУ пояснює, що спочатку продукцію компанії експортували на адреси іноземних посередників, а після цього вони переправляли її до російських замовників.

Серед них були підсанкційні компанії країни-агресора, котрі постачають електрообладнання для потреб Міністерства оборони РФ, зокрема для енергоживлення військових баз загарбників, зауважує спецслужба.

Згідно з її даними засновник одеської компанії залучив до оборудки шість своїх підлеглих, зокрема комерційного директора, двох керівників відділів і бухгалтера.

Правоохоронці зауважують, що під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих вдалося виявити документацію, мобільні телефони та комп'ютери, що використовувалися у незаконній діяльності.

Фігурантам повідомили про підозру за статтями про пособництво державі-агресору та створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній.

Затриманим загрожує до 12 років з конфіскацією майна, наразі вони перебувають під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ