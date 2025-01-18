Українська компанія допомагала РФ будувати лабораторії з розробки ядерної зброї – СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття компанії з Дніпропетровщини. За даними слідства, вона допомагала росіянам будувати лабораторії, у яких РФ розробляє ядерну зброю.

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Правоохоронці заявили, що до організації схеми причетний власник української компанії-виробника будівельних матеріалів.

СБУ встановила, що після початку повномасштабного вторгнення представники заводу переправили до Росії масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі.

Загарбники використовували українську металопродукцію, щоб облаштовувати службові приміщення російського інституту ядерних досліджень, на базі якого розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом, зазначили у спецслужбі.

Для приховування постачань, учасники схеми спочатку надсилали товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти проводили реекспорт до російських замовників, пояснює СБУ.

За даними правоохоронців, фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Спецслужба зауважує, що під час обшуків за адресами компанії та у помешканнях фігурантів були виявлені мобільні телефони, комп’ютерна техніка і документація із доказами злочинної діяльності на користь Росії:

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим повідомили про підозру у пособництві державі-агресору.

Максимально їм загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на 15 років.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу – тримання під вартою.