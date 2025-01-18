Викрито агентів ФСБ з Укрзалізниці й метро Києва, яких завербували ще у 2014 – Офіс генпрокурора
Фото: ОГП

Офіс генерального прокурора заявив про ліквідацію агентурного осередку російських спецслужб, до якого входили співробітники Укрзалізниці та метрополітену Києва.

За даними слідства, двоє громадян, співробітники УЗ та метро, у 2014 році були завербовані представником Управління Федеральної служби безпеки РФ по Калінінградській області.

Правоохоронці встановили, що до 2022-го фігуранти приховано передавали росіянину дані про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, котрі представляли інтерес для окупантів.

А вже після повномасштабного вторгнення надавали своєму куратору інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, наслідки влучань по міській інфраструктурі та готувалися до проведення диверсій за вказівкою ФСБ, додають у відомстві.

Фото: ОГП
Фото: ОГП
Фото: ОГП
Фото: ОГП

За результатами низки обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних арсенал зброї, набої, вибухівку, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, котра використовувалась для спілкування з куратором, зазначають в ОГП.

Фото: ОГП
Фото: ОГП
Фото: ОГП
Фото: ОГП

У день обшуків фігурантів й затримали. Двом громадянам повідомили про підозру у державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ.

Максимально їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці додають, що під час документування злочину вдалося встановити факти того, що підозрювані та їхнє близьке оточення виправдовували російську агресію та вшановували її учасників.

Брат одного з фігурантів був затриманий та отримав підозру за відповідною статтею, його матір також отримала таку підозру.

Зараз вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ОГП
Фото: ОГП
Фото: ОГП
Фото: ОГП

  • Служба безпеки України затримала у Києві директора департаменту супроводження інформаційних систем одного із найбільших банків України. Як повідомили правоохоронці, він "донатив" на армію Росії.

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